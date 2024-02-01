Оккупанты активизировались на двух направлениях: какая сейчас ситуация на фронте (карта)

Набольшее количество атак за сутки по-прежнему было на Авдеевском направлении

За последние сутки на фронте произошло 64 боевых столкновения. Враг проявлял активность на Запорожском и Лиманском направлениях больше чем обычно.

Об этом говорится в свежей сводке Генштаба ВСУ. Отмечается, что больше всего атак по-прежнему сохраняется на Авдеевском направлении.

Так, на Купянском направлении нашими защитниками отражены 6 атак врага. Это случилось возле Синьковки Харьковской области.

На Лиманском направлении украинские воины отразили 9 атак противника в районах Тернов, Ямполевки и Торского Донецкой области. За последние сутки это количество увеличилось.

На Бахмутском направлении защитники отразили 6 атак оккупантов. Это было вблизи Богдановки, Ивановского, Клещеевки и Андреевки Донецкой области.

Украинские воины продолжают сдерживать врага на Авдеевском направлении, где противник еще пытается оцепить Авдеевку. Защитники держат оборону, нанося захватчикам значительные потери. Так, за сутки было отбито 12 атак врага в районе Авдеевки и еще 7 атак возле Первомайского и Невельского Донецкой области.

На Марьинском направлении украинские воины продолжают сдерживать противника неподалеку от Красногоровки, Георгиевки и Новомихайловки Донецкой области, где было отбито 10 атак.

На Шахтерском направлении украинские защитники отбили атаку оккупантов южнее Золотой Нивы Донецкой области.

Еще 8 атак отбито на Запорожском направлении севернее Приютного, западнее Вербового и Работиного Запорожской области.

На Херсонском направлении за последние сутки было зафиксировано три попытки штурмовых действий, но все безуспешны.

Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, что Минобороны Украины направило письма своим европейским союзникам, в которых сообщило, что ВСУ сейчас сталкиваются с "критической нехваткой" артснарядов.