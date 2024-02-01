"Теперь они видят реальную картину": Буданов намекнул на увеличение количества взрывов в России

Украина избрала мишенью все важные российские объекты

Украина, судя по всему, продолжит наносить активные удары по важным инфраструктурным объектам на российской территории. В дальнейшем количество взрывов в России существенно возрастет.

Об этом сказал руководитель Главного управления разведки Министерства обороны Украины Кирилл Буданов в интервью CNN. Он не стал прямо признавать причастность Украины к атакам на важные российские заводы и другие объекты, но предположил, что такие операции "вполне возможны".

"Гипотетически есть план, по которому все это происходит. И я считаю, что этот план включает в себя все основные объекты критической инфраструктуры и объекты военной инфраструктуры Российской Федерации", – сказал он.

Буданов добавил, что теперь россияне наконец-то почувствуют на себе, что такое настоящая война, которая идет у твоего дома, а не где-то там. Взрывов на важных объектах будет очень много.

"Теперь они видят реальную картину. Они видят горящие нефтебазы, разрушенные здания на фабриках и заводах и т.д. Это все идет на пользу", – резюмировал он.

Напомним, что в ночь на 21 января в районе нефтяного терминала Морского торгового порта в поселке Усть-Луга Ленинградской области произошел взрыв. Жители ближайших городов, живущих неподалеку от порта, сообщали о беспилотниках. Позже там начался пожар. С предприятия пришлось эвакуировать около 150 человек. В результате нефтеперерабатывающий завод российской компании "Новатек" был выведен из строя; отремонтируют его в лучшем случае в начале марта.

25 января после атаки БПЛА на Туапсе начался пожар на нефтебазе. Местные жители слышали взрывы, были сообщения о работе противовоздушной обороны (ПВО) врага. В результате удара один из десяти крупнейших российских нефтеперерабатывающих заводов остановился из-за уничтожения установки первичной обработки нефти.