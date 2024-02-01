Укр

"Теперь они видят реальную картину": Буданов намекнул на увеличение количества взрывов в России

Автор
Антон Корж Антон Корж
Дата публикации
Читати українською
Автор
Буданов считает полезным показать российской глубинке, что такое настоящая война Новость обновлена 01 февраля 2024, 05:02
Буданов считает полезным показать российской глубинке, что такое настоящая война. Фото abcnews.go.com

Украина избрала мишенью все важные российские объекты

Украина, судя по всему, продолжит наносить активные удары по важным инфраструктурным объектам на российской территории. В дальнейшем количество взрывов в России существенно возрастет.

Об этом сказал руководитель Главного управления разведки Министерства обороны Украины Кирилл Буданов в интервью CNN. Он не стал прямо признавать причастность Украины к атакам на важные российские заводы и другие объекты, но предположил, что такие операции "вполне возможны".

"Гипотетически есть план, по которому все это происходит. И я считаю, что этот план включает в себя все основные объекты критической инфраструктуры и объекты военной инфраструктуры Российской Федерации", – сказал он.

Буданов добавил, что теперь россияне наконец-то почувствуют на себе, что такое настоящая война, которая идет у твоего дома, а не где-то там. Взрывов на важных объектах будет очень много.

"Теперь они видят реальную картину. Они видят горящие нефтебазы, разрушенные здания на фабриках и заводах и т.д. Это все идет на пользу", – резюмировал он.

Напомним, что в ночь на 21 января в районе нефтяного терминала Морского торгового порта в поселке Усть-Луга Ленинградской области произошел взрыв. Жители ближайших городов, живущих неподалеку от порта, сообщали о беспилотниках. Позже там начался пожар. С предприятия пришлось эвакуировать около 150 человек. В результате нефтеперерабатывающий завод российской компании "Новатек" был выведен из строя; отремонтируют его в лучшем случае в начале марта.

25 января после атаки БПЛА на Туапсе начался пожар на нефтебазе. Местные жители слышали взрывы, были сообщения о работе противовоздушной обороны (ПВО) врага. В результате удара один из десяти крупнейших российских нефтеперерабатывающих заводов остановился из-за уничтожения установки первичной обработки нефти.

Теги:
#Война #Беспилотники #Кирилл Буданов