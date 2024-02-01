"Не всем оно дается": генерал рассказал, сколько желающих стать пилотами БПЛА не проходят отбор
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Генерал говорит, что зачастую специализация определяется уже во время прохождения службы
Далеко не все желающие освоить профессию оператора БПЛА после вступления в ряды ВСУ по итогу проходят отбор и становятся пилотами дронов. В среднем это получается у 10-20% от всех кандидатов
Об этом рассказал в интервью "Эспресо" начальник Главного управления развития и сопровождения материального обеспечения ВСУ, генерал-майор Дмитрий Марченко, который руководит отрядом беспилотных летательных аппаратов.
"Не каждый, кто изъявил желание стать оператором БПЛА, им будет. К нам приезжали группы, которые обучали операторов, из 10 человек остаются 1-2. Не всем оно дается", — сказал он.
При этом Марченко отметил, что в армии очень много специализаций и понимание того, где человек сможет принести больше всего пользы, обычно приходит уже в процессе прохождения службы. Вместе с тем генерал отмечает, что бояться призыва не стоит.
"Война коснется каждого. Никто от нее не скроется дома, в подвале или за границей", — подчеркнул он.
Как сообщалось ранее, Украина в целом превосходит Россию по количеству ударов FPV-дронами по боевой технике и пехоте, а россияне же предпочитают использовать их против укреплений.