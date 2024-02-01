"Не всем оно дается": генерал рассказал, сколько желающих стать пилотами БПЛА не проходят отбор

Генерал говорит, что зачастую специализация определяется уже во время прохождения службы

Далеко не все желающие освоить профессию оператора БПЛА после вступления в ряды ВСУ по итогу проходят отбор и становятся пилотами дронов. В среднем это получается у 10-20% от всех кандидатов

Об этом рассказал в интервью "Эспресо" начальник Главного управления развития и сопровождения материального обеспечения ВСУ, генерал-майор Дмитрий Марченко, который руководит отрядом беспилотных летательных аппаратов.

"Не каждый, кто изъявил желание стать оператором БПЛА, им будет. К нам приезжали группы, которые обучали операторов, из 10 человек остаются 1-2. Не всем оно дается", — сказал он.

При этом Марченко отметил, что в армии очень много специализаций и понимание того, где человек сможет принести больше всего пользы, обычно приходит уже в процессе прохождения службы. Вместе с тем генерал отмечает, что бояться призыва не стоит.

"Война коснется каждого. Никто от нее не скроется дома, в подвале или за границей", — подчеркнул он.

Как сообщалось ранее, Украина в целом превосходит Россию по количеству ударов FPV-дронами по боевой технике и пехоте, а россияне же предпочитают использовать их против укреплений.