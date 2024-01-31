"Путина ждут сюрпризы на фронте": представитель США выступила с заявлением в Киеве (видео)

В США считают, что текущий год станет крайне важным на поле боя

США не прекратят поддержку Украины, несмотря на то, что Конгресс до сих пор не одобрил дополнительное финансирование. Более того, на фронте в 2024 году успех будет на украинской стороне.

Такое мнение во время своего визита в Киев озвучила заместитель госсекретаря США по политическим вопросам Виктория Нуланд. Также она пообещала "сюрпризы" для Путина, передает "Радио Свобода".

"Мистер Путин получит приятные и неожиданные сюрпризы на поле боя", — сказала она.

Однако, что конкретно имела в виду представительница США, она не уточнила. Виктория Нуланд прокомментировала стратегию Украины на поле боя и добавила, что в этому году у Украины будет большой успех на фронте. Она подчеркнула, что 2024 год действительно важен для Украины и в США полны оптимизма касательно прогнозов войны.

Ранее "Телеграф" рассказывал о том, что в США подтвердили поставки бомб GLSDB в Украину. В Пентагоне отметили, что снаряды окажутся на поле боя в ближайшие дни, однако точные даты поставок и количество боеприпасов не разглашаются.