"Там относительно стабильно": в одной из стран ЕС предложили возвращать украинских беженцев домой

В качестве альтернативы с украинских беженцев предлагают взымать плату за жилье и не только

В Нидерландах депутат от партии ВВВ (Фермерско-гражданское движение) Мона Кейзер предложила начать возвращать украинцев домой. Она заявила, что страна не может разместить всех беженцев, которые время полномасштабного вторжения РФ приехали в Нидерланды.

Об этом депутат заявила во время дебатов по правительственному бюджету на работу с беженцами, передает DutchNews. Мона Кейзер выступила за то, чтобы возвращать украинцев в те регионы, которые меньше всего сейчас страдают от военных действий.

"Мы не можем разместить всех. Запад страны кажется мне относительно стабильным", — заявила Мона Кейзер.

Депутат также спросила министра по делам беженцев Эрика ван дер Бурга о том, могут ли украинцы действительно безопасно разместиться в западной части Украины. Также она поинтересовалась, будут ли Нидерланды отправлять обратно в Украину военнообязанных граждан, если Киев официально обратится с этим вопросом. Мона Кейзер считает, что из Украины незаконно выехали сотни тысяч человек, которые пригодны для военной службы, и часть из них может прятаться в Нидерландах.

Парламентарий GroenLinks/PvdA Джулиан Бушофф назвал слова депутата от ВВВ "новыми и тревожными".

"Непостижимо, что BBB рассматривает возможность отправки людей обратно в страну, находящуюся в состоянии войны", — сказал он.

В то же время Кейзер предложила альтернативный выход. Она хочет, чтобы украинцы, которые работают в Нидерландах, платили за жилье и расходы на здравоохранение. Украинцы в Нидерландах не имеют статуса беженцев и им разрешено работать без ограничений и практически половина из них уже трудоустроена, говорится в статистике агентства CBS.

Известно, что в Нидерландах на украинцев не распространяется политика убежища, а действует европейская директива о временной защите, поэтому за жилье они не платят. Гражданам Украины разрешено бесплатно проживать в муниципальных центрах приема беженцев, а также они получают ежемесячную выплату в размере 340–380 евро.

Ранее "Телеграф" рассказывал о том, что в Польше готовятся к новой волне беженцев из Украины. Власти страны подчеркнули, что намерены и дальше поддерживать Украину и ее граждан.