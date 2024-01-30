Могут ли вручать повестку в другом городе и нужно ли идти в новый ТЦК, ответ адвоката

Адвокат рассказал, что делать, если повестку выдали не по месту регистрации

Согласно правилам вручения повесток, их могут выдавать независимо от места пребывания украинца на военном учете и его регистрации. Соответствующее постановление Кабмин принял еще 7 апреля 2023 года.

Поэтому вручение повестки в другом городе или области вполне законно. Адвокаты Андрей Новак и Евгения Рябека рассказали для УП.Життя, что делать, если приглашение в ТЦК вручили не по месту регистрации.

Так, украинцам советуют во время общения с представителями военкоматов объяснять, что ты проездом в другой области. Например, в командировке или навещаешь родственников.

При этом адвокат Андрей Новак отмечает, что нужно иметь с собой военно-учетный документ — военный билет, приписное, временное удостоверение и показать его, если такая ситуация случится. В этих документах указано, где человек состоит на учете.

В свою очередь адвокат Евгения Рябека говорит, что вручение повестки на блокпосту не является нарушением законодательных норм. Если ты едешь в командировку, то следует иметь при себе документы, которые могут это подтвердить. В них должен быть указан срок командировки.

Именно поэтому военнообязанным нужно иметь полный комплект документов и предъявлять их во время вручения повестки. Сотрудников ТЦК следует уверить, что по возвращении домой, ты обязательно придешь в военкомат.

Но если выдали повестку на прохождение военно-врачебной комиссии (ВВК), ее нужно проходить по месту учета. После прохождения комиссии (если человек ее прошел) могут выдать мобилизационное распоряжение. Но адвокат акцентирует, что подобные повестки выдавать на блокпостах не могут.

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