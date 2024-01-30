Сделала ставку на националистов: Россия активизирует свою агентуру в Европе

Кремль, похоже, использует европейских ультранационалистов-маргиналов, чтобы сеять раздор в Восточной Европе.

Российский режим активизировал свою агентуру среди националистов в Европе. Кремль активно разжигает и использует неоимпериалистические и националистические настроения в некоторых восточноевропейских странах, чтобы спровоцировать Украину на скандал с этими странами.

Об этом сообщает американский Институт изучения войны (ISW) в своем отчете за 29 января. Аналитики напомнили, что сразу двое европейских ультранационалистов полумаргинального толка сделали почти одинаковые заявления.

Так, "ультраправый" венгерский "политический деятель", лидер партии "Наша Родина" Ласло Тороцкаи еще 27 января заявил, что Венгрия будет пытаться отобрать украинское Закарпатье в случае, если Украина потерпит поражение в войне. Через два дня, 29 января, почти аналогичное заявление сделал еще один политический маргинал, "ультраправый" румынский "политик" Клаудиу Тырзиу — он сказал, что Румыния должна "реинтегрировать" территории Украины, где когда-то проживало румынское население, при этом пожертвовав членством в НАТО, если это потребуется.

Вряд ли это можно считать простым совпадением, поскольку российская пропаганда с радостью подхватила заявления двух так называемых "политиков" и начала активно раздувать тему с территориальными претензиями Румынии и Венгрии к Украине. Это вкладывается в концепцию, которую Россия предлагала к вторжению в Украину – "раздел" украинских территорий между Западом и РФ.

Аналитики заключили, что ультранационалистическая российская идеология "русского мира", похоже, приобретает популярность среди политически маргинальных европейских сил. Россия, которая приложила руки к возникновению этой идеологии и ее проникновению в Европу, скорее всего, теперь будет пытаться использовать эти заявления, чтобы поссорить Украину с ее соседями.

Между тем, министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба заявил, что венгерские политики, имеющие претензии на Закарпатье, лишь "обломают зубы". Он поблагодарил своего коллегу из Венгрии Петера Сийярто за официальную позицию Будапешта. А обычные украинцы отреагировали на заявление венгерского "политика" Тороцкаи с нескрываемой яростью.