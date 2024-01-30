Отчаяние и растерянность: дипломаты ООН вспомнили свои ощущения, когда Россия напала на Украину

Нападение России началось, когда шло заседание ООН по предотвращению войны

Когда Россия напала на Украину, дипломаты, находившиеся в ночь на 24 февраля 2022 года на заседании Совета Безопасности ООН, испытывали растерянность и отчаяние. Нападение РФ стало для многих шоком: никто не ожидал от российского диктатора Владимира Путина такой дерзости, более того, похоже, Кремль не позаботился даже о том, чтобы предупредить о своих планах постоянного представителя России в ООН.

Об этом говорится в фильме британского BBC "Путин против Запада: На войне". Журналисты побеседовали с дипломатами, чтобы узнать, что они ощущали в тот момент.

Нападение России началось, когда шло заседание ООН по предотвращению войны. На кадрах фильма можно увидеть момент, когда послы стран ООН растерянно хватаются за телефоны, чтобы прочесть новости – Россия напала на Украину, российская авиация бомбит украинские города, войска перешли границу.

"Вы почти слышите, как мобильные телефоны в беззвучном режиме будто вибрируют. Мой российский коллега Василий Небензя смотрит на свой телефон. Он видит новости, потому что ему явно не сказали, что Россия собирается вторгнуться", – сказала постоянная представительница Великобритании при ООН Барбара Вудворд.

Постпред США в ООН Линда Томас-Гринфилд сказала, что предсказать такую дерзость было очень тяжело. Дипломаты на тот момент, по ее словам, уже понимали, что российское нападение произойдет, но никто не ожидал, что Путин атакует именно во время заседания ООН.

Постоянный представитель Украины при ООН Сергей Кислица рассказал журналистам, что даже российский постпред Василий Небензя в тот день был буквально убит этой новостью. Похоже, Кремль не предупредил его о решении начать войну.

"У вас есть смартфон, вы можете позвонить Лаврову прямо сейчас. Включить видео с вашим президентом? Господин посол, мне это сделать прямо сейчас? Вы можете это подтвердить… Так или иначе, вы объявили войну. Ответственность этого органа – остановить войну", – вспомнил Кислица свои слова в тот день.

Генеральный секретарь ООН Антониу Гуттериш описал эмоции 24 февраля как отчаяние, растерянность и чувство того, как разрушается все, над чем ты работал.

"Основная причина существования ООН – это поддержка мира. Когда у вас есть постоянный член Совета Безопасности, который вторгается в другую страну… вы видите, что ваша миссия рушится", – отметил он.

Между тем, в сети вызвал смех маршрут российского министра иностранных дел Лаврова на заседание ООН – он летел почти 13 часов, поскольку его самолет вынужден был обходить "недружественные страны". На заседании в ООН Лавров пытался в очередной раз обвинить Украину в обстрелах Донецка и упорно заявлял о готовности РФ к переговорам, но только на кремлевских условиях.