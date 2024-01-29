"Здесь от нас толку гораздо больше": мобилизованный мэр Борисполя обратился к украинцам с важным посылом

Получает зарплату, как обычный мобилизованный

Мэр Борисполя Киевской области Владимир Борисенко рассказал подробности о службе в ВСУ и своем решении мобилизоваться. Чиновник отметил, что это его право и долг.

Об этом Владимир Борисенко заявил в интервью Рамине Эсхакзай. По словам ушедшего на фронт мэра, он призвался в 10-ю отдельную горно-штурмовую бригаду Эдельвейс, поскольку та прикрыла Борисполь в начале полномасштабного вторжения России.

"Я призвался, хотел именно в эту бригаду, ведь она в начале полномасштабного вторжения прикрыла Борисполь. Это право и долг. На сегодняшний день я полностью в рядах ВСУ, это первый прецедент в Украине, поэтому законодательство будет изменено, где четко определят, кто будет управлять городом. Моя должность сочетала в себе две функции — исполнительную и законодательную. Сегодня есть секретарь городского совета, заместитель, совет депутатов, которые собираются рассматривать вопросы города и бюджета. Поэтому все функционирует, любой городской голова может и должен мобилизоваться, ведь здесь от нас толку гораздо больше", – сказал Борисенко.

Мэр Борисполя считает, что Украина должна полностью перейти на военные рельсы и сейчас необходима централизация власти. Также нужно большое количество депутатов, которые могут мобилизоваться.

Борисенко отметил, чем раньше люди вступят в ряды ВСУ, тем больше будет времени подготовиться и выбрать, куда

хочет человек. В ином случае, если будет массовая мобилизация – "тогда будут брать всех", независимо от того, готов кто-то или нет.

"Одна из основных моих задач, кроме того, чтобы находиться в отдельной бригаде и роте, это социальная нагрузка. Я постоянно призываю в своих сообщениях и видео не бояться вступать в ряды ВСУ, это может когда-нибудь коснуться каждого… Сейчас может спасти служба в ВСУ. Если армия будет насчитывать более трёх миллионов военных, нам будет легче", – добавил он.

Борисенко также ответил, получает ли зарплату городского головы.

"Получаю зарплату как обычный мобилизованный. Зарплату в должности мэра я перестал получать в день мобилизации", – сообщил он.

Ранее "Телеграф" сообщал, что мэр Борисполя говоря о решении мобилизоваться отметил, что вступить в ряды ВСУ и заменить военных на фронте должен быть готов каждый, вне зависимости от должности.