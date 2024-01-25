Базовая военная служба для всех: в Раде рассказали, чего ждать украинцам

Каждый сам сможет решать, когда ему проходить подготовку

В Верховной Раде Украины обсуждают инициативу введения базовой военной службы для всех граждан возрастом до 25 лет. Каждый сам сможет выбирать для себя, когда пройти курс.

Об этом рассказал народный депутат и заместитель главы комитета ВРУ по вопросам нацбезопасности, обороны и разведки Егор Чернев. По его словам, такое нововведение должно стать заменой для срочной службы, которая на сегодняшний день проходится до полутора лет в зависимости от высшего образования.

"Сейчас срочная служба в армии длится от 12 до 18 месяцев, в зависимости от того, есть высшее образование или нет. Мы предлагаем заменить ее на трехмесячную подготовку — базовый курс, а также два месяца профессиональной подготовки. Также предлагаем, чтобы человек, которому исполнилось 18 лет, сам избрал время, когда он готов пройти такую подготовку с 18 до 25 лет. То есть человек сам будет решать, что, условно в следующем году или через два года, он готов пройти такое обучение", — сказал он.

По мнению политика это подход даст возможность спланировать нагрузку на полигоны и центры подготовки.

"Главная идея в том, что с таким соседом, как РФ, все наши граждане должны иметь базовую военную подготовку", — подытожил депутат.

Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, что работа над новым законопроектом о мобилизации продолжается. В Верховной Раде сказали, что рассматривать законопроект в парламенте будут в начале февраля.