Мест не хватает: в Украине может заработать еще один лагерь для пленных окупантов

Россиян не содержат совместно с другими лицами, находящимися под стражей

Из-за дефицита мест в Украине откроют третий лагерь для российских военнопленных. Пока в нашей стране их два.

Об этом рассказал представитель Координационного штаба по обращению с военнопленными Юрий Таранюк во время заседания Совета по правам человека, гендерного равенства и разнообразия при МИД Украины.

"У нас сейчас создано два, и сейчас открывается третье отдельное специализированное место содержания военнопленных", — отметил он.

По словам Таранюка, в СИЗО были созданы отдельные участки, на которых можно содержать российских военнопленных, поскольку существует дефицит мест. При этом россиян не содержат совместно с другими лицами, находящимися под стражей.

Напомним, во время масштабного обмена военнопленными, произошедшего 3 января, Россия вернула 248 человек, 180 из которых – то есть более 70% – составляли бывшие заключенные, завербованные российскими военными для участия в войне в Украине. При этом Украина была готова обменивать россиян-контрактников и мобилизованных, но правительство РФ они не заинтересовали.

Все они судимы за убийства, похищения, вымогательства, ограбления и другие тяжкие преступления – а из колоний попали на войну. К примеру, уроженец города Копейск Денис Гуков был осужден за убийство жены.

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