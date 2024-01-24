"Купили квартиру 28 дней назад": жильцы разрушенного дома в Харькове рассказали о ракетном ударе РФ (фото и видео)

"Телеграф" пообщался с владельцами одной из разрушенных квартир

В ходе ракетной атаки по Харькову утром 23 января были разрушены и повреждены десятки жилых домов. Многие люди остались без своего жилья.

На место происшествия побывал корреспондент "Телеграфа" Ян Доброносов. Он пообщался с людьми, которые лишились своей недавно купленной квартиры из-за ракетного обстрела. Со дня покупки прошло всего 28 дней.

"Это наша вторая война. Мы приехали из Луганской области в 2015 году. Собирали деньги, только купили, 28 дней прошло со дня покупки. Но она разрушена, под снос, там уже ничего не осталось", – рассказывает мужчина.

К счастью, он вместе со своей супругой не находился в квартире в момент обстрелов. Собеседник издания уверен, что если бы они были там, выжить бы не удалось. К слову, отец владельца квартиры накануне обстрела хотел переночевать в ней. Но планы изменились и, к счастью, его там не оказалось в момент атаки.

"Он как чувствовал…", — сказал мужчина нашему корреспонденту.

Напомним, что 23 января, когда оккупанты атаковали всю Украину, в центре Харькова и в Холодногорском районе были зафиксированы "прилеты". Некоторые люди оказались под завалами. На месте работали полицейские, медики и сотрудники ГСЧС.

К вечеру количество погибших увеличилось до 8 человек. Стало известно, что последней жертвой оказалась 12-летняя девочка. Спасатели достали из-под завалов дома сначала фрагмент тела подростка, а потом и другие его части.

24 января стало известно, что жертв уже 10.

После того как десятки домов пострадали во время атаки, а некоторые квартиры и вовсе были разрушены, во дворах прямо на земле оказалось большое количество личных вещей харьковчан, которые жили в тех самых квартирах.

Также дворы буквально усеяли разбитыми стеклами. Некоторые припаркованные од окнами домой авто прекратились в груду металла.

Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, что в полиции показали видео первых минут после обстрела города.