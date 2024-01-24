Доказательство найдено: Россия била корейскими ракетами по Харькову, фото

Только один компонент ракеты содержит доказательства

На обломках одной из баллистических ракет, которую Россия запустила 2 января по Харькову, обнаружена рукописная корейская буква. Такое доказательство найдено на фоне подозрений относительно передачи КНДР ракет стране-агрессору для ведения войны.

Написанный от руки корейский иероглиф на фрагменте нашли эксперты британской организации Conflict Armament Research. Об этом сообщает Yonhap.

"На барометре, задокументированном в Украине 11 января 2024 года, как часть обломков ракеты, следователи CAR заметили этикетку с рукописным корейским (хангул) буквой "ㅈ", — говорится в отчете.

Издание отмечает, что на других компонентах ракеты корейских иероглифов не были найдены. Однако, ввиду дополнительных фрагментов, таких как четкие приводы реактивной лопатки, узор болтов вокруг зажигателя и повторяющаяся маркировка цифрой 112, эксперты британской организации пришли к выводу, что это может быть северокорейская ракета KN-23.

Ранее в Вашингтоне заявили, что на новогодние праздники РФ ударила по Украине баллистическими ракетами от КНДР.

По данным The Wall Street Journal, КНДР могла передать российской армии несколько десятков баллистических ракет для ударов по Украине.

В свою очередь представитель Южной Кореи в ООН Хван Чжун Кук подчеркнул, что КНДР, предоставив Кремлю ракеты, использует Украину как испытательный полигон для ракет, способных нести ядерный заряд. У Путина данное заявление комментировать отказались.

Ранее "Телеграф" писал, что по мнению главы МИД, КНДР снабжает РФ снарядами лучше, чем Запад Украину.