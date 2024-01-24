"Это жирный крест": ВСУ добили мост для новой железной дороги россиян на Донбассе (фото)

Это уже второй удар

Силы обороны Украины нанесли удар по строящейся российской железной дороге, которую оккупанты хотят проложить между Донецком и Мариуполем. Удар пришелся по району базирования инженерных подразделений, строивших мост для этого сообщения.

Об этом сообщил советник городского головы Мариуполя Петр Андрющенко. Он также отметил, что это был уже второй удар. Первый произошел в начале января, а поэтому сейчас атакованы были уже "остатки моста и не менее 5 единиц инженерной техники".

"Все. Это не просто точка. Это жирный крест на потенциале железной дороги из России минимум на 2024 год", — говорит он.

Андрющенко также добавил, что если такая "кара небесная" сойдет на еще один мост в том районе, то это "похоронит уже и автомобильную логистику".

Напомним, что этот мост находится возле с. Гранитное через реку Кальмиус. Если бы россиянам удалось завершить строительство, то ветвь Мариуполь-Асланово-Кальчик-Волноваха включили бы в прямое железнодорожное сообщение с Таганрогом и Ростовом-на-Дону. В таком случае россияне смогли бы перевозить технику, боеприпасы и личный состав прямиком с территории россии на фронт, не прибегая к использованию железной дороги на Крымском мосту. Это существенно бы усложнило ситуацию для Украины.

Напомним, ранее мы писали о том, что РФ строит еще одну железную дорогу на территории Украины.