В Украине третья за день масштабная воздушная тревога: что известно

В Украине ракетная опасность

В Украине третий раз за день объявили масштабную воздушную тревогу. Существует возможность обстрела со стороны российских оккупантов. Отбой предыдущей тревоги был объявлен в 14:33.

Об этом сообщили в пресс-службе Воздушных сила ВСУ. Отмечается, что был зафиксирован взлет истребителя МиГ-31К с аэродрома Саваслейка (Нижнегородская область РФ).

16:01 Воздушные силы сообщили о запуске вражеских ракет в направлении Кривого Рога и Днепра.

15:44 По данным Telegram-канала "Николаевский Ванек", МиГ-31К возвращается из Краснодарского края в сторону Саваслейки. После посадки борта ожидаются отбои тревог. Ранее сообщалось, что, по данным мониторинговых каналов, МиГ-31к осуществлял дозаправку в воздухе.

15:37 В ПС также сообщили, что наблюдается активность вражеской тактической авиации на юге и востоке. Там отметили, что существует угроза применения авиационных средств поражения для прифронтовых регионов.

Какрта воздушных тревог по состоянию на 14:50

В 15.37 в ВС также сообщили, что наблюдается активность вражеской тактической авиации на юге и востоке. Там отметили, что существует угроза применения авиационных средств поражения для прифронтовых регионов.

Следует отметить, что МиГ-31 может быть носителем гиперзвуковых ракет "Кинжал". Самое главное свойство "Кинжала" — скорость, которая оставляет мало времени на его перехват после запуска. Поэтому когда россияне поднимают в воздух МиГ, тревогу объявляют по всей Украине. Она может быть достаточно продолжительной, поскольку враг порой дозаправляет самолет в воздухе.

При этом тревоги из-за МиГ-31К иногда бывают и очень короткими. Причину объяснил спикер Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат. По его словам, так бывает, когда истребитель совершает тренировочный взлет-посадку или перелет на другой аэродром. Однако пренебрегать опасностью все равно нельзя, потому что этим может воспользоваться враг.

Напомним, во вторник утром, 23 января, российские оккупационные войска нанесли комбинированный ракетный удар по Украине. Враг применил крылатые, баллистические, авиационные и зенитные управляемые ракеты.

Противник в воздушной атаке задействовал 41 средство. Украинские защитники неба уничтожили 15 крылатых ракет Х-101/х-555/Х-55, 5 баллистических ракет "Искандер-М", 1 управляемую авиационную ракету Х-59.

В результате атаки в разных городах Украины погибли 7 человек. Также сообщается о десятках пострадавших.