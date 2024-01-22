Что с лицом? Кадыров приезжал в Мариуполь "назначать" сына, без конфузов не обошлось

Кадырова пришлось экстренно эвакуировать

В понедельник, 22 декабря, разрушенный и оккупированный россиянами город Мариуполь, Донецкая область, посетил председатель Чечни Рамзан Кадыров. Целью его визита была подготовка кресла главы администрации города для своего сына.

Назначение должно произойти с подачи гауляйтера Дениса Пушилина. Об этом пишет советник мэра Мариуполя Петр Андрющенко.

В первой половине дня Кадыров должен был провести совещание в городской оккупационной администрации по ул. Громовой и затем красиво позировать в Филармонии. Там же он подчеркнул, что его сын должен быть здесь главным.

Улица Громовой на карте

"Экая аллюзия и параллель: Грозный уничтожен россиянами и отстроен. Теперь Мариуполь то же самое. И тут и там чеченцы и Кадыров. Больное воображение больного головой человека", — пишет Андрющенко.

Однако не обошлось без стресса для председателя Чечни и его охранников, ведь в ЖК "Невский" (это всего в 300 метрах от администрации) играли в футбол и, чтобы запечатлеть, процесс подняли в небо дрон.

"Кадыровская охрана из "Каскада" увидела дрон и обосралась, поскольку дрон не их — быстро эвакуировала Кадырова из города. Обошлось без Филармонии и презентации младшего Кадырова "Ахмату"", — добавляет советник мэра Мариуполя.

"Кортеж" Кадырова

Сопровождение Кадырова немалое

Кадыров в очередной раз продемонстрировал всю "смелость" своих наемников.

"При том, что секретность была такова, что в каждом дворе патрули, ФСБ вокруг. Только улицы не перекрывали и другие запреты не применяли, чтобы никто не догадался. Вышло наоборот, но забавно. Именно пора спросить, русские — хлебало?" — насмехается Андрющенко.

Ранее "Телеграф" писал, что несовершеннолетний сын председателя Чечни Рамзана Кадырова Адам получил очередную награду — на этот раз это орден "За служение религии Ислам" I степени. Его вручил муфтий республики Салах-Хаджи Межиев в ходе научно-практической конференции.