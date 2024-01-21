Есть несколько факторов: адвокат объяснил, кого именно считают уклонистами и сколько за это "светит"
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Юрист дал советы военнообязанным
В Украине продолжается всеобщая мобилизация, призыву подлежат все мужчины от 18 до 60 лет. В определенных условиях гражданина могут признать уклонистом и привлечь к административной или уголовной ответственности.
Адвокат Александр Камша объяснил, в каком случае может угрожать наказание, пишет NV. Он посоветовал следить за актуальностью собственных данных каждому из состоящих на учете военнообязанных и, в случае необходимости, проводить сверку данных в предусмотренные Порядком сроки во избежание возможности привлечения к административной ответственности.
Он подчеркнул, что призывники, военнообязанные и резервисты должны выполнять Порядок организации и ведения военного учета, который предусматривает следующее:
- нахождение на военном учете;
- прибытие по вызову через повестку в ТЦК;
- прохождение медосмотра;
- уточнение данных, когда те изменяются;
- не менять место жительства с момента объявления мобилизации и в военное время;
- становиться на военный учет в течение семи дней со дня смены места жительства;
- подавать до 1 октября ежегодно документы, подтверждающие право граждан на отсрочку от призыва на срочную военную службу;
- сверять собственные персональные данные не реже раза в пять лет.
Также юрист отметил, что уголовная ответственность в Украине наступает за уклонение от мобилизации или уклонение от военного учета или сборов в условиях, описанных в статьях 335-337 Уголовного кодекса Украины. Причиной могут служить следующие правонарушения:
- уклонение от призыва на срочную военную службу, военную службу по призыву лиц офицерского состава;
- уклонение от призыва на военную службу во время мобилизации, в особый период, на военную службу по призыву лиц из резервистов в особый период;
- уклонение от военного учета или учебного (специального) собрания.
Ответственность наступает, когда военнообязанный, не имеющий права на отсрочку после надлежащего вручения повестки, который прошел военно-врачебную комиссию и был признан годным или ограниченно годным к службе и должным образом лично получил мобилизационное распоряжение, в котором были указаны все реквизиты, в частности дата вручения и дата и адрес прибытия в пункт сбора, не явился в пункт сбора в указанную дату.
Исключением является наличие уважительных причин, по которым гражданин не смог прибыть в пункт сбора. Они обязательно должны быть подтверждены документально.
Уголовная ответственность за уклонение в соответствии со статьями Уголовного кодекса Украины предусматривается:
- по статье 335 — до 3 лет ограничения свободы;
- по статье 336 – от 3 до 5 лет лишения свободы;
- по статье 337 предусмотрен штраф от 300 до 500 не облагаемых налогом минимумов доходов граждан или до одного года исправительных работ в случае уклонения, военнообязанного, резервиста от военного учета после предупреждения, сделанного соответствующим руководителем ТЦК, руководителями соответствующих органов СБУ, соответствующих подразделений Службы внешней разведки. По закону после предупреждения в случае повторного нарушения наступает уголовная ответственность в виде лишения свободы.
Напомним, ранее "Телеграф" писал, какие категории лиц имеют право на отсрочку от военной службы. Она может быть как по состоянию здоровья, так и по семейным обстоятельствам или по другим причинам. Полный список оснований отсрочки от мобилизации в Украине предусмотрен в законе о мобилизационной подготовке и мобилизации.