Будет сюрприз: Кулеба анонсировал новые соглашения о безопасности с новыми странами

Важность соглашения, подписанного с Великобританией, именно в том, что оно было первым

Украина вскоре подпишет очередные соглашения с другими странами о двусторонних обязательствах по безопасности. Это будет большой сюрприз, поскольку пока не раскрывается, какие страны станут следующими подписантами.

Об этом заявил министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба в эфире Национального телемарафона. Он заверил, что желающие есть, работа ведется.

"Есть уже такие страны. Не буду раскрывать сюрприз, но надо признать, что британский пример вдохновил ряд стран на переговоры по такой договоренности и на то, чтобы делать такую договоренность более мощной, чем они планировали сначала", – сказал он.

Кулеба подчеркнул, что важность соглашения, подписанного с Великобританией, именно в том, что оно было первым и придало импульс другим. То есть в скором времени можно будет увидеть новые подписания. По соглашению, которое планирует подписать Украина с Францией, МИД знает его содержание, но не будет публично его озвучивать.

"Дождемся событий, когда они состоятся. Франция за эти два года продемонстрировала, что она твердо стоит на стороне Украины", — заверил министр.

Напомним, ранее руководитель Офиса президента Андрей Ермак прокомментировал соглашение о сотрудничестве в сфере безопасности между Украиной и Соединенным Королевством Великобритании и Северной Ирландии. Самое главное в договоре, что Украину готовы поддерживать и этот договор рассчитан на 10 лет.

После подписания соглашения о сотрудничестве с Великобританией активизировались переговоры о подобном договоре с Канадой. Киев уже получил проект этого соглашения.