Ракеты будут: Франция уколола Германию из-за Украины и объявила о новой помощи

Глава Минобороны Франции раскритиковал Германию из-за того, что страна не дает свои Taurus

Франция будет ежемесячно поставлять Украине по три тысячи артиллерийских снарядов. Кроме того, страна-союзник передаст около 50 дальнобойных ракет SCALP до конца 2024 года.

Об этом сообщил глава французского Минобороны Себастьян Лекорню. Такое заявление он сделал в интервью Le Figaro.

Общаясь с журналистами, Лекорню раскритиковал Германию из-за того, что страна не дает свои Taurus.

"Некоторые страны по политическим причинам сделали много заявлений. Гордость Франции в том, что все, что обещано, действительно выполнено, и все, что поставлено, работает", — заявил он.

Ранее глава Минобороны Франции сообщил, что его страна изготовит для Украины 78 самоходных артиллерийских установок Caesar.

Касательно ситуации на фронте Лекорню заявил, что "контрнаступление не сработало так, как мы хотели, однако это не дает преимущества Путину". Он уверен, что Россия не одержит победу над Украиной. Достижения Кремля ограничиваются "двумя километрами, выгрызенными здесь и забранными обратно".

Ранее "Телеграф" сообщил, что Министр обороны Украины Рустем Умеров отменил запланированный им ранее визит во Францию.