"Это вопрос справедливости": Зеленский озвучил два варианта для украинцев-мужчин

"В Украине нельзя просто дышать воздухом"

Президент Украині Владимир Зеленский на Всемирном экономическом форуме в Давосе затронул тему мобилизации. В частности, о том, почему нашей стране не хватает людей.

Так, комментируя потребность ВСУ в новобранцах, Зеленский объяснил позицию относительно мужчин мобилизационного возраста, которые находятся за границей. По его словам, есть два варианта и это "вопрос справедливости".

"Это не какой-то сложный вопрос. Это вопрос справедливости. Это не вопрос к женщинам, мужчинам не мобилизационного возраста или детям. Они свободны. Это вопрос закона и справедливости. Если ты мобилизационного возраста согласно украинскому закону — ты должен быть в Украине. И это факт. И дальше ты будешь воевать или не воевать. Ты будешь работать", — сказал Зеленский и добавил "в Украине нельзя просто дышать воздухом. Мы в войне. И поэтому ты: работаешь или воюешь. И это факт. Потому что заработная плата одного военного — это налоги шести-восьми человек".

Напомним, ранее мы писали о том, что в Европарламенте призвали помочь Украине вернуть мужчин из-за границы.