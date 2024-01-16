США не будут давить на Украину? Довольный Ермак рассказал о встрече с Салливаном

Глава ОП постоянно находится на связи с советником президента США

Глава Офиса президента Украины Андрей Ермак провел на полях Всемирного экономического форума в Давосе встречу с советником президента США по нацбезопасности Джейком Салливаном. Стороны обсудили ситуацию на фронте, оборонные нужды Украины и реализацию украинской "Формулы мира".

Об этом глава ОП сообщил у себя в Telegram. Ермак назвал Салливана большим другом Украины.

"За это время (Салливан. — Ред.) также стал моим хорошим другом. За эти годы работы мы выработали очень системный и эффективный механизм взаимодействия", - подчеркнул он.

Ермак также отметил, что с начала широкомасштабного вторжения он находится с Салливаном на связи 24/7. По словам главы ОП, советник американского президента всегда включен в процесс.

"А сколько уничтоженной российской бронетехники стоит в полях благодаря оружию, о котором удалось быстро договориться. И будет еще… Благодарен Джейку за его профессионализм, наше искреннее открытое общение и его работу для помощи нашему государству", — написал Ермак.

Ранее "Телеграф" сообщал, что по информации колумниста Bloomberg Андреаса Клута, на полях Всемирного экономического форума в Давосе, куда прибыл президент Украины Владимир Зеленский, советник национальной безопасности США Джейк Салливан передаст ему послание от президента США Джо Байдена. По его словам, Белый дом хочет, чтобы Украина изменила стратегию борьбы с российскими оккупантами: с нападения на оборону.