Хватит еще на два года: СМИ оценили потери российских бронемашин

Россия еще может восполнять потери – но не наращивать запас бронемашин

Российская армия в Украине теряет не только основные боевые танки, но и боевые машины пехоты очень большими темпами – такими, что российская оборонная промышленность едва успевает восстанавливать потери. Но даже, несмотря на огромные советские запасы, россияне рискуют через два или три года вообще остаться без БМП.

Об этом пишет издание Forbes. Отмечается, что сейчас россияне строят с нуля и восстанавливают суммарно почти столько же БМП в месяц, сколько теряют во время боевых действий.

"БМП, больше чем танки, являются рабочими лошадками российской механизированной войны. Они перевозят пехоту в бой, поддерживают ее во время десантирования и эвакуируют уцелевших, если они вынуждены отступать. Недаром в 2022 году аналитик Фонда Карнеги Майкл Кофман написал, что он подозревает, что "главная российская нехватка бронетехники – не в танках, а в БМП", – говорится в статье.

В феврале 2022 года, перед началом вторжения в Украину, российская армия имела более 4000 БМП различных модификаций и видов – как старые советские БМП-1 и БМП-2, так и более новые, уже российские БМП-3. За почти два года войны украинские войска захватили, уничтожили и фатально повредили более 2000 БМП – то есть по тысяче в год, если усреднить потери.

В то же время в России работает только один завод, который может производить новые боевые машины пехоты – это "Курганмашзавод", который в год может производить в лучшем случае до 400 БМП. Также до 600 БМП в год россияне могут восстановить благодаря советскому наследию – резервам и базам хранения.

Впрочем, советские склады, безусловно, огромны – но не бесконечны. Спутниковые снимки разных периодов войны показывают, что на советских базах хранения в РФ осталось не больше 3000 БМП. Приблизительно треть из них, до 700 единиц, скорее всего, уже в том состоянии, когда ремонт им не поможет. А потери БМП у россиян растут – из-за попыток террористов атаковать Авдеевку и левобережный плацдарм ВСУ.

"Если "Курганмашзавод" не сможет значительно расширить производство, количество боеспособных БМП может значительно сократиться, начиная примерно с 2026 года. Даже раньше, если сохранится недавняя динамика потерь. Российские планировщики знают, что БМП будут дефицитными. Армия с большим количеством специальных боевых машин не собирает грубые импровизированные машины так, как это делает российская армия", – заключает издание.

Как писал "Телеграф", Россия имеет два сценария допустимых военных потерь живой силы. Первый возможен при длительной войне на истощение, а второй — при непрерывном наступлении.