У Путина возбудились: Медведев пригрозил Великобритании войной

Назвал британцев "наглыми", а также "вечными врагами"

Заместитель председателя Совбеза РФ Дмитрий Медведев пригрозил войной Великобритании, если они разместят в Украине военный контингент. Поводом к этому, по его словам, станет размещение британских военных в Украине.

Об этом пишут РосСМИ. Заявление Медведева прозвучало во время визита премьер-министра Великобритании Риши Сунака в Киев.

Заместитель председателя Совбеза РФ намекнул, что не помешал бы удар по британской делегации кассетными боеприпасами. Традиционно добавив, что от этого оружия пострадали жители Белгорода.

"Как отнеслась бы западная общественность к тому, что британская делегация попала в центре Киева под обстрел кассетными боеприпасами, как это произошло с мирными жителями нашего Белгорода?" – заявляет он.

В своем сообщении заместитель председателя Совбеза РФ, назвал британцев "наглыми", а также "вечными врагами" и пригрозил Великобритании войной: "Размещение их официального военного контингента в Украине будет означать объявление войны нашей стране".

Напомним, недавно от бывшего посла Украины в Великобритании Вадима Пристайко прозвучало резонансное заявление о том, что солдатам армии стран НАТО придется лично участвовать в войне с Россией. Но союзники могут отправить свои войска в Украину только при "катастрофическом развитии ситуации на фронте".

Слова Медведева, сказанные во время визита британского премьера в Киев, очевидно означают, что Россия серьезно относится к заявлениям, подобным словам Пристайко.

Напомним, что в пятницу 12 января Зеленский и Сунак подписали историческое соглашение по безопасности. Этот договор будет действовать до вступления Украины в НАТО.

Ранее "Телеграф" писал, что в Белом доме оценили срочность помощи Украине. Об этом сказал координатор Совета национальной безопасности Белого дома Джон Кирби во время брифинга в Вашингтоне.