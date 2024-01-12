Чешский подросток сбежал от родителей и приехал в Украину воевать: что было дальше

Родителям парень сказал, что идет в школу

Чешский подросток решил отправиться на войну в Украину. 15-летний мальчик хотел присоединиться к ВСУ, чтобы поддержать нашу страну в борьбе с российскими оккупантами, но его задержали и вернули на родину.

Как сообщило управление пограничной охраны в польской части Силезии, мальчика задержали в Украине 11 января. О его исчезновении в полицию заявили родители. 10 января он ушел из дому в чешском городе Острава, сказав им, что идет в школу. Однако туда он так и не пришел.

Чешские полицейские передали информацию о подростке своим польским коллегам. По местонахождению телефона мальчика польская полиция установила, что он находится в Польше, в городе Пшемышль, недалеко от границы с Украиной.

Из дому парень прихватил паспорт, с его помощью он уже успел пересечь польско-украинскую границу, чтобы бороться с российскими агрессорами. Но тут его приключение подошло к логическому завершению — в результате международного сотрудничества полицейских, смелого подростка вернули на территорию Польши. Оттуда его отправили домой в Чехию.

Ранее "Телеграф" рассказывал, что во Львовской области незрячая десятилетняя девочка пела на улице и в церквях, чтобы собрать деньги для армии. В общей сложности ей удалось собрать для украинских защитников более 2 млн грн.