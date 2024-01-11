"К ним есть вопросы": Зеленский ответил, будут ли призывать мужчин, которые выехали за границу

Уплата налогов также важна, как и сдерживание врага на фронте

Вопрос о мобилизации военнообязанных мужчин, которые выехали за границу, обсуждается в Украине в последнее время. Но речь идет также и об уплате налогов в бюджет.

Об этом президент Украины Владимир Зеленский заявил на пресс-конференции с премьер-министром Эстонии Каей Каллас. Он отметил, что у него нет вопросов к тем согражданам, которые покинули страну в первые дни вторжения РФ в Украину.

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"Есть вопрос не в украинских граждан, выехавших с самого начала войны. Есть люди, мужчины, женщины всех возрастов, которые выезжали, и это понятно, была война. Никто из людей не знал, что будет завтра, все спасались, границы мы все открывали в любые государства, чтобы люди не давили друг друга на границе. Это одна часть", ― сказал Зеленский.

Но есть и другая часть украинского общества. Это те люди, которые остались в стране и боролись за освобождение своих территорий от оккупантов.

"Вторая часть ― мы отстояли 50 процентов с захваченной территории, мы отбили врага и 2 года бьются наши ребята", ― сказал президент.

Что касается военнообязанных мужчин, которые покинули страну уже во время войны и незаконным путем, то к ним есть вопросы. Причем дело не только в призыве. Важно также пополнять бюджет Украины, то есть, платить налоги.

"И это вопрос к этим людям, к этим мужчинам, если они мобилизационного возраста, то они должны помогать Украине и быть в Украине. Я сейчас не говорю о том, что кто должен быть на фронте, а кто нет. Есть закон. Но обычное человеческое правило", ― подчеркнул Зеленский.

Президент рассказал, что уплата налогов важна. На содержание одного военного работает примерно 6-8 налогоплательщиков. Поэтому тем мужчинам, которые уехали за границу, стоит хотя бы помогать таким образом.

"На одного военного идет 6-8 налогоплательщиков, и если вы в Украине и не на фронте, а вы работаете и платите налоги, то вы так же защищаете государство и это очень нужно. Но если вы за границей и мобилизационного возраста, и вы и не на фронте, и не платите налоги и выезжали вне закона ― то есть вопросы", ― сказал президент.

Зеленский подчеркнул, что крайне важно уплачивать налоги, потому что если не будет денег, то не будет и военных. А если не будет военнослужащих, то некому будет защищать Украину. Президент подчеркнул, что это "правила жизни".

Напомним, что в конце декабря 2023 года в обществе начали обсуждать вопрос призыва мужчин, которые покинули Украину во время войны. Это произошло после интервью министра обороны Рустема Умерова. Издания WELT и Bild перекрутили его слова насчет призыва военнообязанных за границей. На самом деле такого решения нет. Минобороны готово разослать приглашения и призвать их стать на учет. Привлечь их хотят с помощью рекрутинга. То есть, военнообязанный сможет подобрать для себя оптимальные условия службы. Но это по желанию и без принуждения.

Ранее "Телеграф" писал, что в Великобритании обязали военнообязанных украинцев стать на военный учет в течение 7 дней с момента приезда в страну. Но в случае нарушения никаких санкций пока не предвидится.