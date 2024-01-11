Кремль будет в ярости: президент Эстонии сделал заявление о войне и ударах по России

Эстония поддержит Украину и в период с 2024 по 2027 год

В войне, которую развязал Кремль против Украины, ударов по российской территории избегать нельзя. У ВСУ не должно быть ограничений на оружие, которое им передают партнеры.

Так считает лидер Эстонии Алар Карис. Об этом он заявил во время совместного брифинга с президентом Владимиром Зеленским.

"Оказывая нашу поддержку, мы не можем предотвратить уничтожение объектов на территории агрессора для того, чтобы замедлить продвижение российских войск. И поэтому не должно быть никаких ограничений на те вооружения, которые передаются Украине", — сказал глава Эстонии.

Алар Карис также подчеркнул, что его страна продолжит поддерживать Украину. В том числе и в военном плане.

Он пообещал, что Эстония поддержит Украину и в период с 2024 по 2027 год. "Мы будем каждый год предоставлять Украине 0,25 процентов нашего оборонного бюджета и призываем всех других оказывать помощь Украине" — заявил лидер.

Напомним, что 10 января, президент Украины Владимир Зеленский побывал в Вильнюсе с рабочим визитом. Там он провел переговоры с президентом Литвы Гитанасом Науседой. Лидеры подписали двусторонние соглашения.

Следующей в турне украинского президента должна стать Латвия.

Ранее "Телеграф" писал, что что Зеленский провел переговоры с тремя лидерами стран Европы. Разговор с Клаусом Йоханнисом касался роста украинского экспорта через Румынию. С польским лидером Анджеем Дудой обсуждалось обеспечение финансовой и политической поддержки Украины со стороны Евросоюза. Кроме того, обменялись мнениями в контексте приближения Вашингтонского саммита НАТО и ожидаемых решений Североатлантического союза. В разговоре с бельгийским премьером Александром де Кроо Зеленский поздравил Бельгию с началом председательства в Совете ЕС.