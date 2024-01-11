В деле Гринкевичей произошел важный сдвиг: стали известны детали (видео)

ГБР получило выводы экспертиз продукции компаний

Правоохранители начали арестовывать имущество, счета семьи львовского бизнесмена Игоря Гринкевича, подозреваемого в масштабном хищении денег на нужды военных. Также арестовывается собственность принадлежащих им компаний.

Об этом сообщили в пресс-службе Государственного бюро расследований. В рамках расследования по факту осуществления поставок товаров для нужд МОУ были проведены обыски по адресам проживания и работы бизнесмена, по адресам проживания директоров и офисов и подконтрольных ему компаний.

Для обеспечения возмещения нанесенного ущерба были наложены аресты на недвижимое имущество, находящиеся в собственности семьи бизнесмена транспортные средства премиум класса, а также на имущество и счета подконтрольных ему компаний.

Также было получено заключение экспертов, согласно которым установлено, что вся поставленная продукция компаниями бизнесмена на нужды МОУ в 2023 году не соответствует качественным характеристикам и невозможна для использования военнослужащими Вооруженных сил Украины.

Бюро возбудило несколько месяцев назад уголовное производство по факту сделок с закупками одежды и белья для ВСУ. Компании львовского бизнесмена выиграли 23 тендера на поставку Министерству обороны одежды более чем на 1,5 млрд грн.

В ходе следствия было установлено, что к выполнению оборонных заказов были привлечены подконтрольные бизнесмену предприятия, ранее занимавшиеся строительством и не имеющие надлежащих производственных, складских и других мощностей для изготовления и хранения вещевого имущества для нужд Министерства обороны Украины. По предварительным оценкам, это привело к убыткам бюджета на 1,2 млрд грн и соответственно срыву поставок.

Правоохранители обнаружили полное невыполнение 6 контрактов. По меньшей мере, по 7 договорам предприятия поставили товар на склады воинских частей только в небольшом количестве, но получили государственные средства за полное исполнение обязательств. Также установлено, что 8 договоров выполнены с опозданием от 3 до 5 месяцев.

29 декабря 2023 года сотрудники ГБР задержали львовского бизнесмена, предлагавшего 500 тысяч долларов США одному из руководителей Главного следственного управления ГБР. Взятка предлагалась при содействии в возвращении имущества, изъятого у подконтрольных ему компаний в ходе расследования уголовного производства.

Фигуранту поставлено в известность о подозрении по ч. 3 ст. 369 УК Украины (предложение, обещание или предоставление неправомерной выгоды должностному лицу) и избрание меры пресечения в виде содержания под стражей. Санкция статьи предусматривает наказание – лишение свободы на срок до восьми лет.

Напомним, ранее "Телеграф" сообщал, что Министерство обороны разрывает все договоры с компаниями, связанными со скандальным бизнесменом Игорем Гринкевичем.