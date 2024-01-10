Откладывать нельзя: Кулеба рассказал, чего ждет от заседания совета Украина-НАТО

Есть вопрос, который надо решить в самые краткие сроки

Украина надеется, что во время заседания совета Украина-НАТО 10 января союзники оперативно окажут помощь со средствами ПВО для отражения очередных ракетных ударов россиян.

Как рассказал глава МИД Дмитрий Кулеба в комментарии Politico, Украина ожидает, что Запад ускорит процесс принятия важных решений относительно укрепления противовоздушной защиты.

Это, по его словам, касается как поставок новых систем ПВО, так и снарядов к уже имеющимся в арсенале ВСУ.

"Обеспечение регулярных поставок ракет для "Пэтриотов", IRIS-T, NASAMS и других систем является главным приоритетом, который должен быть завершен сегодня, а не завтра", — сказал Кулеба.

Министр подчеркнул, что если украинская ПВО будет надежно защищать небо от обстрелов, то это значительно снизит риски того, что какая-нибудь российская ракета и БПЛА случайно упадет на территории страны НАТО.

"Нашим союзникам имеет смысл мобилизовать все доступные силы для усиления противовоздушной обороны Украины прямо сейчас", — добавил он.

Ранее "Телеграф" писал, что в НАТО осудили массированные атаки по Украине, которые российские оккупанты совершили за последнюю неделю. Там пообещали, что и дальше будут поддерживать Украину и укреплять ее обороноспособность.