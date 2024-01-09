Золотой билет от мобилизации: в Украине обнаружили ошеломительную уклонистскую схему с разводами

Внимание привлекло увеличение подобных дел в девять раз

На юге Украины юрист одной из воинских частей обратил внимание на то, что в течение короткого периода около десятка военнослужащих подали рапорт на увольнение из армии. Основанием стало то, что после развода они остались единственными опекунами своих несовершеннолетних детей.

Однако юрисконсульт заподозрил, что эти разводы были фиктивными. К тому же, решение принимал один и тот же суд. Он обратился в редакцию NGL.media, журналисты которого провели расследование.

Обоснованность этих подозрений удалось подтвердить благодаря детальному анализу почти 30 тыс. подобных дел, рассмотренных украинскими судами в 2021-2023 годах. Более того, по данным СБУ, уклонистская схема уже ликвидирована и при участии НАБУ.

"Мы обнаружили, что абсолютное большинство разводов с последующим лишением матери права воспитания ребенка в пользу отца являются фиктивными — и судьи это понимают. Такие решения принимают по всей стране, но более 30% в одном конкретном суде — Белгород-Днестровском горрайонном суде", — пишет издание.

В сентябре 2023 года в редакцию обратились представители НАБУ и настойчиво просили придержать статью, поскольку они ведут собственное расследование и публикация NGL.media может повредить ему.

Отмечается, что проблема заключалась в том, что формально судьи принимали законные решения, поэтому доказать злой умысел можно было лишь задержав их с поличным – во время получения взяток. Так что в течение следующих месяцев НАБУ готовило операцию, которую и провело 9 января в Белгороде-Днестровском. Как следствие, деятельность основных фигурантов расследования задокументирована должным образом, проведены обыски, вручены официальные подозрения.

К делу, в первую очередь, привлекло внимание то, что количество исков о проживании в пользу отца возросло в девять. В 2021 было принято 289 таких решений, в 2022 – 859 и в 2023 – 2708.

До начала всеобщей мобилизации родители решали этот вопрос без участия суда. Поэтому NGL.media нашли прямые доказательства того, что отмеченная аналитиками тенденция действительно связана с введением военного положения и мобилизации.

Суд, ставший меккой для уклонистов

Суд, расположенный в 80 км от Одессы на берегу лимана Белгород-Днестровский, стал местом спасения от мобилизации для военнообязанных мужчин. Ведь под видом развода и узаконивания проживания детей они получали отсрочку от мобилизации и возможность выезда за границу. Только в 2023 году местный суд принял 853 решения в пользу отца по месту жительства ребенка.

Издание отмечает, что количество таких решений возросло в судах по всей стране, однако Белгород-Днестровский горрайонный суд явно выбивается из общего ряда. Ведь более 30% решений всей судебной системы Украины приходится именно на этот маленький суд.

NGL.media проанализировало документы, свидетельствующие, что с исками в Белгород-Днестровский горрайонный суд обращаются из Киева, Чернигова, Львова и даже из карпатского села Яблуница. По словам источника в НАБУ, это стало возможным, в частности, благодаря заключению фиктивных договоров аренды жилья в Белгород-Днестровском районе.

Почти все эти решения приняли только четыре судьи этого суда – председатель Александр Боярский (364), Сергей Савицкий (312), Валентин Заверюха (124) и Юлия Шевчук (30).

Пока они не доступны к комментариям.

Однако НАБУ отметило, что организатором такой схемы избегания мобилизации мужчин является бывший глава Белгород-Днестровского горрайонного суда Александр Боярский. Судья, как ни странно, находится под следствием по другому делу. Также подтверждена причастность к этой схеме трех судей, а также адвокатов и посредников.

Судья Александр Боярский

Отмечается, что такая услуга обошлась в 3500 долларов США, которые клиенты выплачивали адвокатам согласно официальным договорам о предоставлении правовой помощи, а уже адвокаты передавали деньги судьям.

Ввиду количества решений Днестровского горрайонного суда с признаками фиктивности только в течение прошлого года (853) общую годовую "выручку" организаторов схемы можно оценить в три миллиона долларов США.

Чтобы найти уклонистов, участники схемы размещали соответствующие объявления в соцсетях.

Разведенные не скрывают своей счастливой семейной жизни

А фиктивность развода становится понятной, если промониторить социальные сети матерей, отказавшихся от проживания ребенка. Ведь они вместе с бывшим мужем и ребенком отдыхают вместе, ездят в путешествия и транслируют вполне счастливую семейную жизнь. Одна из таких женщин отказалась комментировать свое семейное положение.

А вот другой мужчина на условиях анонимности рассказал, что действительно использовал схему для уклона от мобилизации. Для подтверждения в суде того, что мужчине необходимо решение о проживании ребенка, ему пришлось собирать письменные показания соседей и друзей о том, что жена давно не проживает вместе с детьми, хотя это было очевидной ложью.

Цену вопроса он не назвал, а лишь сказал, что речь идет о гонораре адвокату, ведь все вполне законно.

Ранее "Телеграф" писал, что Служба безопасности Украины (СБУ) обнаружила и заблокировала еще три схемы уклонения от мобилизации и незаконного выезда за границу мужчин призывного возраста. В Киеве, на Закарпатье и на Тернопольщине были задержаны организаторы сделок.