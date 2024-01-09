"Как только Путина изберут": полковник ВСУ объяснил, что будет на фронте после выборов в России

Кремлевские политтехнологи будут пытаться преподнести пятый путинский поход в президенты как праздник для всей России

Российский диктатор Владимир Путин будет сдерживать свои геополитические амбиции до своего переизбрания на выборах президента РФ, а это событие будет преподноситься как праздник. Однако после того, как выбору пройдут, российский "лидер", вероятно, ужесточит мобилизацию в стране, а на фронте начнется эскалация.

Об этом в комментарии "Телеграфу" сказал военный эксперт, полковник ВСУ Владислав Селезнев. По его словам, кремлевские политтехнологи будут пытаться преподнести пятый путинский поход в президенты как некий масштабный праздник для всей России, создавая иллюзию благополучия и стабильности.

Российские пропагандисты, вероятно, именно по такой схеме будут работать все предвыборное время. Однако Владислав Селезнев считает, что как только Путин официально продолжит свой президентский путь, начнутся серьезные изменения. Одно из них — ужесточение мобилизации.

"Похоже, именно в этом контексте и будет двигаться вся российская пропагандистская машина. Без особых акцентов на войне. Но как только Путина переизберут в очередной раз, можно ожидать ужесточения мобилизации и эскалации на фронте", – прогнозирует полковник.

Полный текст читайте на сайте "Телеграф" в материале: Война-2024: почему ВСУ делают ставку на Крым и будет ли новая атака врага на Харьков.

Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, что ждет Россию после того, как Путин победит на очередных выборах президента страны. Эксперты считают, что российский диктатор с каждым следующим сроком на президентском посту Путин ведет более жесткую политику.