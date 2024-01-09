"Видео - не фейк, таких случаев десятки": ролик с расстрелом украинских бойцов прокомментировали в прокуратуре

Россияне массово совершают военные преступления

Жуткое видео с расстрелом россиянами украинских военнопленных в Запорожской области — подлинное, данные жертв оккупантов уже установлены. Кроме того, россияне используют украинских военнопленных в качестве "живого щита" — это отдельное военное преступление. К сожалению, такое поведение — норма для россиян.

"Обнародованное видео не фейк, были расстреляны наши военнослужащие, их данные уже установлены. Это пример военного преступления оккупантов, которое, к сожалению, довольно распространено у россиян", — сказал глава "департамента войны" Офиса генпрокурора Юрий Белоусов в интервью "Телеграфу".

Он добавил, что устанавливаются личности подозреваемых в этом преступлении. Есть основания полагать, что это 76-я, так называемая "Псковская" дивизия, известная своими жестокими действиями в Киевской области. Эта информация проверятся, ведется работа по выходу на конкретных людей. Также собираются данные по количеству казней украинских военнопленных россиянами, а также тех, кто подвергся пыткам.

"Это точно не редкие случаи, это система. Есть несколько десятков подтвержденных фактов казни военнопленных. В принципе, преступления по военнопленным уже формируются в отдельное направление. Пытки, жестокое обращение – наиболее распространенное преступление. Фактически все наши военнопленные, которые удерживались у врага — их тысячи, — подверглись жестокому обращению, пыткам", — отметил Юрий Белоусов.

Он напомнил, что недавно было обнародовано видео, как оккупанты в Запорожской области используют украинских военнопленных в качестве "живого щита". Это отдельное военное преступление.

"Мягко говоря, нормальные военные так не поступают, такие преступления демонстрируют уровень культуры нашего врага", — подчеркнул глава "департамента войны" Офиса генпрокурора.

Детальнее читайте в полной версии второй части интервью: Гражданских заложников мы должны вернуть, и это не про обмен — глава "департамента войны" ОГП о российских пыточных и неотвратимости наказания (ч. 2)

Когда оккупантов привлекут к ответственности за военные преступления в Украине, какие еще страны проводят свои расследования в отношении российских преступников, о сотрудничестве с Международным уголовным судом и о том, как МУС получит показания одного из боевиков ЧВК "Редут", читайте в первой части интервью главы "департамента войны" Офиса генпрокурора Юрия Белоусова.