Тела жертв собирали по кусочкам: в Покровском районе завершены поисково-спасательные работы

Количество жертв и пострадавших до экспертизы остается неизменным

В Покровском районе Донецкой области в понедельник, 8 января 2024 года, завершили поисково-спасательные работы после вражеского обстрела ракетами, который произошел двумя днями ранее. На месте обнаружили более 100 фрагментов тел.

В результате вражеской атаки 11 человек погибли и 10 получили ранения, их число после завершения поисково-спасательных работ не изменилось. Более точное количество станет известно после проведения экспертиз, сообщил глава Донецкой областной государственной администрации (ОГА) Вадим Филашкин.

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Эту информацию также подтвердил министр внутренних дел Украины Игорь Клименко. Он рассказал, что уже удалось установить пять жертв российского террора.

"В настоящее время удалось установить 5 жертв. Опознаны трое погибших из с. Ровно ― трехлетняя девочка, ее папа и мама, 32 и 30 лет. В Покровске установлены 34-летний мужчина и 37-летняя женщина", ― написал Клименко.

Напомним, что российская армия ударила по Покровску и ближайших деревнях днем 6 января. По населенным пунктам было выпущено 8 ракет С-300. В Покровске под удар попал частный сектор. Шесть домов получили серьезные повреждения.

Одна из ракет попала в дом в селе Ровно, где проживала семья украинского защитника. Там проживали его сын, мать, брат с невесткой и двумя детьми. На месте трагедии побывал фотокор "Телеграфа" Ян Доброносов. Он показал жуткие кадры с места происшествия. Оккупанты сравняли дом с землей.

Ранее "Телеграф" писал об обстреле ТРК в Кривом Роге утром 8 января. Есть жертва и более двух десятков пострадавших.