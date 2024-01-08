ISW: российские террористы не способны ликвидировать плацдарм ВСУ в Херсонской области, жалуются на РЕБ

Российские террористы сменили тактику, но это не очень их спасает

Российские террористы не способны выбить украинских военных из плацдарма у населенного пункта Крынки на левом берегу Херсонской области. Традиционно россияне жалуются на сильную украинскую радиоэлектронную борьбу, дроны и огромные потери.

Об этом пишет ISW в своем отчете за 7 января. Отмечается, что в этом направлении продолжаются позиционные бои, россияне в последнее время почти отказались от использования техники и атакуют пехотой.

Один из российских пропагандистов посетовал, что уничтожение Украиной трех самолетов, обстреливавших КАБами плацдарм, привело к тому, что российские войска остались без авиационной поддержки – генералы боятся отправлять истребители Су-34 на выполнение боевых задач. Кроме того, у российских террористических подразделений проблемы с оперативным получением и обработкой информации – возможно, это связано с тем, что украинские войска активно атакуют российские линии связи и коммуникации.

Среди других проблем у террористов – жалобы на мощные украинские системы РЭБ, дроны и большие потери. Поэтому, по свидетельству украинских военных, террористы изменили тактику и почти отказались от использования техники во время атак, наступая небольшими пехотными группами численностью до 10 единиц личного состава.

Как ранее писал "Телеграф", после уничтожения трех российских самолетов Су-34 в Херсонской области российским пилотам приходится искать для себя новые рубежи для пусков управляемых авиабомб и авиационных ракет.

22 декабря стало известно о том, что ПВО на южном направлении "свалили" сразу три российских самолета Су-34. После этого в ВСУ отметили, что на несколько дней там наблюдалось "затишье" в использовании авиабомб.

Но на этом "самолетопад" не закончился и 24 декабря стало известно о сбитии еще одного Су-34 на Мариупольском направлении, а на следующий день в ВСУ подтвердили, что в тот же день был перехвачен самолет Су-30 над акваторией Черного моря.