Ждали совсем другого: психолог объяснил, почему новогоднее обращение Зеленского "не зашло" украинцам

Люди не услышали того, о чем действительно стоило бы говорить

Новогоднее обращение президента Украины Владимира Зеленского в этом году не произвело впечатления на украинцев, в отличие от прошлогоднего. Он не сказал того, чего от него ждали люди.

"Раздавался прошлогодний месседж: "мы выстояли". Да, мы выстояли. Но мы уже пережили это осознание, теперь нам гораздо важнее знать, на каком свете мы сейчас и что ждет нас впереди. В течение всего прошлого года нас сопровождали разочарования. Мы были разочарованы тем, что перегретые ожидания от контрнаступления не оправдались, мы были разбиты трагедией на Каховском водохранилище, озадачены отсутствием реакции мирового сообщества на бесконечные террористические акты РФ против нас. Наконец, мы были разочарованы метаморфозами, происходящими с нашим государством в свете мобилизационных процессов", — сказал "Телеграфу" политический психолог и эксперт по невербальной коммуникации Валентин Ким.

Он добавил, что люди ощущают ограниченность собственных прав и возможностей при безумных масштабах коррупции и вседозволенности людей во власти. Именно это, по словам психолога, действительно волнует украинцев, и об этом они хотят разговаривать с президентом.

"Люди не ждут, что им скажут: "мобилизации не будет". В обществе есть запрос на открытость и рациональность. Обратите внимание на фактически рекламные объявления некоторых бригад, которые самостоятельно набирают людей. Там четко сказано, куда ты попадешь, чем будешь заниматься и что тебе для этого дадут. В этих бригадах нет проблем с людьми, к ним стоят очереди, ведь человек точно знает, на что он подписывается", — констатировал Ким.

Он подчеркнул, что именно такой подход к мобилизации должен быть на государственном уровне. В своем обращении Владимиру Зеленскому следовало дать украинцам понимание того, что власть имеет концепцию изменений в этих процессах, что над этим работают и дальше будет лучше. Однако президент не сделал этого.

Детальнее читайте в статье "Телеграфа": Настоящего Зеленского мы видели лишь раз: психолог рассказал об изменениях президента за последние 5 лет

Напомним, ранее Владимир Зеленский заявил, что Украина вынуждена идти на крайне непопулярные меры по усилению мобилизации – в частности, на снижение мобилизационного возраста с 27 до 25 лет и уменьшение оснований для освобождения от военной службы – других альтернатив сейчас нет. Страна должна мобилизоваться, и это касается не только армии.