"Его параноидальная идея": собирается ли Путин идти на переговоры, – социолог

Под конец 2023 года поднялась новая волна заявлений и статей о необходимости переговоров Украины с Россией

Разговоры о том, что российский диктатор Владимир Путин готов к переговорам — большая глупость. Ни к каким переговорам глава Кремля не готов. Он совершенно четко и много раз повторял, что все цели войны сохраняются.

На этом акцентировал внимание российский социолог и публицист Игорь Эйдман. Свои мысли по этому поводу он озвучил в интервью "Телеграфу".

"А цели — это уничтожение Украины как независимого государства, а украинцев как самостоятельного народа. Это его параноидальная, сверхценная идея, и от нее отказаться Путин не может просто физически.", — добавил он.

Напомним, что под конец 2023 года поднялась новая волна заявлений и статей о необходимости переговоров Украины с Россией. Об этом говорил первый заместитель помощника президента США по национальной безопасности Джонатан Файнер. Он высказал надежду на то, что Украина в 2024-м получит сильную позицию для начала таких переговоров. Вещал об этом и глава МИД РФ Сергей Лавров. Демонстрируя своим заявлением, якобы, готовности Москвы и неготовность Киева к заключению неких соглашений. На необходимости искать политико-дипломатическое урегулирование акцентировал и итальянский министр обороны Гвидо Крозетто.

Тем временем в течение последней недели Россия осуществила две масштабных атаки на Украину. Через границу летели сотни дронов и крылатых ракет.

По мнению главы Европейского совета Шарля Мишеля, этот ракетный обстрел Украины со стороны России свидетельствует о незаинтересованности Кремля в любых мирных переговорах.

Больше на эту тему читайте в эксклюзивном материале "Телеграфа" "Путин строит из себя пацана из сериала, но он — скучный старик: российский социолог"

Ранее "Телеграф" сообщил, что секретарь СНБОУ Алексей Данилов тоже прокомментировал распространившуюся информацию о мирных переговорах с РФ.