Это стратегический год: посол рассказал, как Франция изменит подход к помощи Украине

Террор, который ведет Владимир Путин, хорошо известен в Украине

В последнее время украинские города страдают от российских ударов. После утренней ракетной атаки 2 января западные партнеры начали обсуждать поддержку Украины.

Посол Франции в Украине Гаэль Вейсье заявил, что теперь главной целью производства больше оружия в Украине. Об этом он сообщил изданию France Info.

"Украинцы демонстрируют действительно поразительную устойчивость. Террор, который ведет Владимир Путин, хорошо известен в Украине. Люди выдерживают, люди встают на защиту, люди определены. Это не изменение характера, к сожалению, это напоминает реальность этого конфликта и также открывает глаза. Зная, кто является жертвой, а кто — палачом. Кто агрессор, а на кого нападают. И это также позволяет увидеть реальность вещей", — сказал он.

Он также добавил, что французская поддержка по поставкам военного оборудования продолжается. По его словам, это будет постепенно меняться, поскольку сейчас цель — производство оружия в Украине. Но нужно немного времени для перехода от одной стратегии к другой.

Гаэль Вейсье говорит, что 2024 год важен, потому что Украине нужно наладить производство оружия, чтобы оно увеличилось.

"Украина должна приобретать все больше возможностей, верить в собственные ресурсы. Этот баланс важен и делает этот год стратегически важным. Но сегодня, конечно, важнейшая устойчивость и определенность украинского народа, и могу вам сказать, что они на высоте", — подытожил он. .

Ранее "Телеграф" писал, что Европа готовит план "Б" для поддержки Украины, если у США выиграет Трамп.