"Цели достигнуты": в Минобороны России цинично назвали цели массированного обстрела Украины
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В ведомстве твердят, что били по предприятиям военно-промышленного комплекса
В Министерстве обороны РФ прокомментировали массированную ракетную атаку по Украине, которую утром 2 января совершили российские оккупанты. Там цинично заявили, что якобы "все цели были достигнуты".
Соответствующее заявление было опубликовано этим утром в Telegram-канале оборонного ведомства страны-агрессора. Отмечается, что нанесен групповой удар высокоточным оружием большой дальности и беспилотными летательными аппаратами.
В Минобороны России утверждают, что удары были нанесены по предприятиям военно-промышленного комплекса, однако на самом деле вражеские ракеты летели по жилым домам и другим зданиям, которые не имеют никакого отношения к военным объектам.
"ВС РФ нанесен групповой удар по предприятиям военно-промышленного комплекса Украины, выполнявшим заказы по производству ракет, беспилотных летательных аппаратов и ремонту вооружения и военной техники в Киеве и его пригородах, а также местам хранения ракет, боеприпасов и авиационных средств поражения, поставляемых киевскому режиму западными странами", — говорится в сообщении.
В конце в ведомстве подчеркнули, что якобы цель атаки была достигнута, а объекты поражены. А теперь следует действительно посмотреть, какие объекты пострадали и какие есть последствия:
- В Соломенском районе Киева в результате обстрела случилось возгорание двух многоэтажных жилых домов.
- В Деснянском районе Киева предварительно, возгорание в здании супермаркета.
- В Печерском районе столицы зафиксировано падение обломков на крышу 25-этажного нежилого здания. Такие еще на один многоэтажный и частный дом;
- Оболонский район – случилось возгорание жилого дома. Произошло падение обломков на территорию нежилой застройки и складских помещений. В результате возникло возгорание на площади 250 кв. м, а также было возгорание на территории двух автосалонов;
- В Подольском районе Киева произошло возгорание на территории рынка. Также случилось частичное разрушение жилого дома, сгорели шесть авто и была повреждена газовая труба, магистрали водоснабжения.
- В Харькове в результате атаке были повреждены многоквартирные жилые дома, хозяйственные постройки, а также другая гражданская инфраструктура. Вместе с тем есть возгорание автомобилей.
В настоящее время известно о 4 погибших и 92 раненых в результате ракетной атаки по Украине.
Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, что президент Украины Владимир Зеленский прокомментировал утренний обстрел городов. По его словам, сейчас идет ликвидация последствий ракетной атаки.