"Цели достигнуты": в Минобороны России цинично назвали цели массированного обстрела Украины

В ведомстве твердят, что били по предприятиям военно-промышленного комплекса

В Министерстве обороны РФ прокомментировали массированную ракетную атаку по Украине, которую утром 2 января совершили российские оккупанты. Там цинично заявили, что якобы "все цели были достигнуты".

Соответствующее заявление было опубликовано этим утром в Telegram-канале оборонного ведомства страны-агрессора. Отмечается, что нанесен групповой удар высокоточным оружием большой дальности и беспилотными летательными аппаратами.

В Минобороны России утверждают, что удары были нанесены по предприятиям военно-промышленного комплекса, однако на самом деле вражеские ракеты летели по жилым домам и другим зданиям, которые не имеют никакого отношения к военным объектам.

"ВС РФ нанесен групповой удар по предприятиям военно-промышленного комплекса Украины, выполнявшим заказы по производству ракет, беспилотных летательных аппаратов и ремонту вооружения и военной техники в Киеве и его пригородах, а также местам хранения ракет, боеприпасов и авиационных средств поражения, поставляемых киевскому режиму западными странами", — говорится в сообщении.

В конце в ведомстве подчеркнули, что якобы цель атаки была достигнута, а объекты поражены. А теперь следует действительно посмотреть, какие объекты пострадали и какие есть последствия:

В Соломенском районе Киева в результате обстрела случилось возгорание двух многоэтажных жилых домов .

районе Киева в результате обстрела случилось возгорание . В Деснянском районе Киева предварительно, возгорание в здании супермаркета .

районе Киева предварительно, возгорание в . В Печерском районе столицы зафиксировано падение обломков на крышу 25-этажного нежилого здания. Такие еще на один многоэтажный и частный дом;

районе столицы зафиксировано 25-этажного нежилого здания. Такие еще на один многоэтажный и частный дом; Оболонский район – случилось возгорание жилого дома . Произошло падение обломков на территорию нежилой застройки и складских помещений. В результате возникло возгорание на площади 250 кв. м , а также было возгорание на территории двух автосалонов ;

район – случилось . Произошло падение обломков на территорию нежилой застройки и возникло , а также было возгорание на территории ; В Подольском районе Киева произошло возгорание на территории рынка. Также случилось частичное разрушение жилого дома, сгорели шесть авто и была повреждена газовая труба , магистрали водоснабжения .

, . В Харькове в результате атаке были повреждены многоквартирные жилые дома, хозяйственные постройки, а также другая гражданская инфраструктура. Вместе с тем есть возгорание автомобилей.

В настоящее время известно о 4 погибших и 92 раненых в результате ракетной атаки по Украине.

Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, что президент Украины Владимир Зеленский прокомментировал утренний обстрел городов. По его словам, сейчас идет ликвидация последствий ракетной атаки.