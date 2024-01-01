Укр

ВСУ показали, как мобильные огневые группы сбивали "шахеды" во время последнего большого налета

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Анастасия Рыбенко Анастасия Рыбенко
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Уничтожение вражеских дронов
Уничтожение вражеских дронов. Фото Скриншот видео

Подразделения демонстрируют высокую эффективность

В Северной операционной зоне во время последнего массированного налета дронов-камикадзе типа "Shahed" мобильные огневые группы "приземлили" четыре вражеских беспилотника. Об этом сообщил командующий Объединенными силами Вооруженных сил Украины (ВСУ) Сергей Наев.

В своем Телеграм-канале он написал, что мобильные огневые группы ежедневно демонстрируют свою эффективность. Наев также перечислил, какое вооружение используют защитники неба для борьбы с вражескими дронами.

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"Вооруженные зенитно-ракетными комплексами малой дальности, зенитно-артиллерийскими комплексами, переносными зенитно-ракетными комплексами, крупнокалиберными пулеметами и стрелковым оружием, они безжалостно уничтожают ударные БПЛА противника. В частности, во время последнего удара в Северной операционной зоне ими было уничтожено 4 (четыре) дрона-камикадзе типа "Shahed", ― написал Наев.

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Отметим, что мобильные огневые группы в Украине были созданы только в конце 2022 года. Это компактные группы, которые могут состоять всего из четырех людей. Они занимаются разведкой воздушного пространства и уничтожением вражеских объектов. Среди преимуществ ― быстрое развертывание (от 10 минут) и удобное перемещение по местности.

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В новогоднюю ночь Россия атаковала украинские города рекордным количеством беспилотников типа "Shahed". Всего было выпущено 90 дронов-камикадзе, из которых 87 сбили защитники неба.

Напомним, что 29 декабря РФ массировано ударила по Украине ракетами и беспилотниками. Из них только 158 было выпущено ночью и утром. Однако враг продолжил террор граждан и позже, атаковав северные области.

Ранее "Телеграф" писал, что за 2023 год Россия выпустила по Украине более 5000 ракет и дронов. Некоторые крылатые ракеты до сих пор остаются неуловимыми для ПВО.

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#Дроны #Сергей Наев