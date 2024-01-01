В Украине вторая за день масштабная воздушная тревога: какая угроза (обновлено)

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В Украине второй раз за первый день года объявлена масштабная воздушная тревога. Существует ракетная опасность из-за взлета МиГ31-К с аэродрома Моздок (Северный Кавказ).

Об этом сообщают Воздушные Силы ВСУ. Более того, враг еще выпустил по Украине ударные дроны.

Отмечается, что группы ударных БпЛА типа "Shahed" в северной части Полтавской области, курс юго-западный, Глуховском районе Сумской области, курс западный и в Лубенском районе Полтавской области, курс юго-западный.

В 15:35 раздался отбой угрозы по МиГ-31К, однако сохранилась опасность для Полтавской, Черкасской и Киевской областей из-за движения ударных БПЛА:

БПЛА в западной части Полтавской области, курс западный (Переяслав-Хмельницкий район Киевской области);

БПЛА в северной части Черкасской области, курс западный (Переяслав-Хмельницкий район Киевской области).

Карта тревог в 15:37

По состоянию на 15:02 пусков ракет Х-47 "Кинжал" истребителями МиГ-31К не зафиксирован, как сообщают мониторинговые чаты. В воздухе находится четыре МиГ-31К.

Однако группы вражеских дронов-камкадзе продолжают движение в направлении северных регионов.

Карта тревог в 14:58

14:58 – воздушная тревога охватила всю территорию Украины.

14:41 — был зафиксирован взлет вражеского бора, а уже в 14:55 воздушная тревога начала раздаваться по территории Украины.

Ранее "Телеграф" писал, что с 1 января 2023 года по 1 января 2024 года Россия выпустила по Украине 5011 ракет и дронов. Противовоздушная оборона (ПВО) Украины смогла "приземлить" 3543 вражеских объекта.