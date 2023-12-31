Россияне должны знать истинную цену войны – постпред США в ООН

Впрочем, россияне сами в этом виноваты, а больше всех виноват Путин

Россияне должны знать, какую цену они действительно платят за вторжение российского диктатора Владимира Путина в Украину. Это не только сотни тысяч смертей на поле боя, это также экономический провал и трагедии непосредственно в России.

Об этом сказал советник-посланник миссии США при ООН Джон Келли, сообщает "Укринформ". По словам дипломата, рядовые россияне отвечают за эту войну в той же степени, в какой отвечает российская властная верхушка.

"Обычные россияне также несут на себе груз жестокой войны Кремля. Так же как открыто этот вопрос обсуждаем мы в этом зале, Путин также должен быть честным со своим народом относительно настоящей и растущей цены его войны", – сказал он.

Келли также сделал печальные прогнозы для России. Он отметил, что война в Украине для РФ – сотни тысяч погибших на поле боя, миллионы эмигрантов, разрушенные семьи и экономическая пропасть для населения. Впрочем, россияне сами в этом виноваты, а больше всех виноват Путин.

"Это война по его выбору, цель захвата суверенной территории другого государства-члена ООН", — резюмировал дипломат.

Как ранее писал "Телеграф", российский Белгород во второй половине дня 30 декабря подвергся мощному обстрелу. По состоянию на вечер 30 декабря по меньшей мере 20 россиян считались погибшими, более 120 – ранеными.

Россия обвинила в обстреле Украину, заявив, что стреляли якобы "кассетными ракетами" РСЗО "Ольха" (украинская разработка не имеет такого боезапаса) и из чешских РСЗО "Вампир" ("Вампир", чешская модернизация БМ-21 "Град", стреляет на 20 км, в то время как от границы до Белгорода – 35 км). Но министерство обороны РФ проболталось, заявив, что взрывы в Белгороде были вызваны падением частей сбитых украинских ракет. То есть масштабные жертвы и разрушения в российском городе – дело рук российского ПВО.

После взрывов в Белгороде 30 декабря Россия созвала заседание ООН, заявив, что в организации атаки якобы виноваты "консультанты из США и Великобритании". При этом российский МИД также настаивал на том, чтобы во встрече участвовала Чехия – но последняя откровенно "послала" россиян.