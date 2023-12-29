"Будут работать на авангарде": украинцы собрали на 60 FPV-дронов для бойцов спецназначения "Омега"

Даже спустя почти два года войны дух украинцев не сломлен

Пока российские оккупанты продолжают атаки, украинцы не только не теряют веры в Победу, но и продолжают активно ее приближать, помогая украинским защитникам всем, чем только можно. Так, был успешно закрыт сбор на 60 FPV-дронов для бойцов центра спецназначения "Омега".

Об этом на своем канале в Телеграм рассказал военный обозреватель Роман Бочкала.

"Птички "Гром" скоро будут доставлены в руки Центра специального назначения НГУ "Омега". Они, как всегда в авангарде войны в горячих направлениях. И это оружие сейчас критично необходимо! Чтобы жечь технику, ломать укрепления и крошить пехоту врага", — говорится в сообщении.