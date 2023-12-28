Больше не ливерная колбаса. Как изменилась поддержка Украины со стороны Германии

В последнее время страна стала выделять больше пакетов помощи Киеву

Все начиналось со слабого обещания Германии помочь шлемами. Но за время полномасштабного вторжения поддержка сначала эволюционировала в лидерскую роль по танковой коалиции, а в последнее время появились новости о выделении Киеву зенитно-ракетного комплекса Patriot и планов построить танковый завод Rheinmetall на территории Украины. "Телеграф" разбирается, как Германия так стремительно увеличила свою поддержку:

Как выглядела помощь в начале

Первая вооруженная помощь со стороны немецкого правительства была оказана через три месяца после того, как россияне ворвались в Украину, за это время они успели устроить резню в Буче и почти стереть Мариуполь с лица земли. Помощь была скромной и имела вид кругового обмена вооружениями: Словакия присылает Киеву старые российские танки, а получает новейшее снаряжение от Берлина. Однако даже это выглядело как большой успех.

За месяц до вторжения, когда Украина по запросу от НАТО начала получать переносные ЗРК Stinger и NLAW, Германия пообещала вместо оружия прислать 5000 шлемов. А в начале вторжения канцлера Германии Олафа Шольца критиковали в НАТО и даже в Германии за то, что тот раздавал пустые обещания и делал хаотические заявления. Мол, после обещаний никаких сообщений о прибытии немецких образцов тяжелых вооружений приходилось ждать слишком долго. Тогдашний посол Украины в Германии Андрей Мельник обвинил Шольца в затягивании времени в вопросе оружия для Украины:

"У нас такое впечатление, что канцлер не хочет поставки. Есть только семь самоходных гаубиц, но для нас нет танков Gepard или Leopard 1, ни Marder. Все они уже были выведены из эксплуатации Бундесвером и могут быть переданы нам промышленностью, не нарушая возможности защищаться "Обмен танками Т-72 со Словенией пока также не сработал", — говорил посол.

Также летом от Шольца можно было услышать заявления, что о поставках "Леопардов" не может быть и речи. Однако в январе 2023 года Германия начала передавать Украине первые "Леопарды", сначала немцы отправили 14 танков Leopard 2 А6 из запасов Бундесвера, а в марте еще 18. Кроме того, Бундесвер проводил обучение украинских экипажей танков. Также Германия пообещала в рамках танковой коалиции поставить в Украину во второй квартал 2024 г. более 100 танков Leopard-1.

Рембо европейской обороны

Спустя почти два года после начала войны Германия превратилась в одного из главных военных партнеров Украины в Европе и втором в мире после США. Данные оказанной поддержки можно следить на трекере Института Киля, согласно им, от 24 января 2022 года Берлин выделил более 17,1 миллиарда евро военной помощи Украине. Это не сравнится с 42 миллиардами евро от США, но это более чем вдвое больше, чем инвестиции Великобритании (7 миллиардов) и в 34 раза больше, чем от Франции.

А на днях Германия отчиталась, сколько оружия отправили за 2023 год (с 1 января по 12 декабря) в Украину — цифра на сумму более 11,7 миллиарда евро является рекордной. Предыдущий рекорд 2021 года в 9,35 млрд. евро был превышен на 25% в середине декабря. Более трети утвержденного экспорта на сумму 4,15 млрд евро было направлено в Украину для борьбы с российским нашествием. За этот период был одобрен экспорт боевого оружия на 6,15 млрд. евро и другой военной техники на 5,67 млрд. евро. Почти 90 процентов происходит из стран ЕС и НАТО, Украины, Японии, Австралии или Южной Кореи. В последний год поставки значительно выросли благодаря танкам Leopard 2, системам ПВО Gepard и снарядам. Более того, Германия обнародовала планы удвоить свою военную помощь Киеву на 2024 год.

Министр обороны Германии Борис Писториус считает, что статус Германии как крупнейшей экономики Европы предоставляет ей особую ответственность за защиту блока, которую она теперь намерена взять на себя. страна готова защищать территорию Литвы в случае российской угрозы:

"Мы готовы защищать территорию Литвы… Мы в Германии осознали реалии безопасности и посылаем четкий сигнал всем, кто чувствует себя в опасности… Мы берем на себя ответственность и роль лидера на восточном фланге НАТО", – отметил Писториус, анонсировав развертывание в Литве немецкого контингента.

В начале декабря канцлер Германии Олаф Шольц заявил, что Германия должна быть готова делать больше, когда другие ослабеют. Заявление было сделано на фоне споров в Сенате и Конгрессе США по пакетам помощи Украине, которые не могут проголосовать уже пару месяцев из-за наличия там спорного момента по охране границы с Мексикой. Кроме того, остается неопределенной политическая ситуация в США после президентских выборов осенью следующего года, в результате которых к власти может прийти Дональд Трамп, уже долгое время обещающий отменить вооруженную поддержку Украины. Шольц призвал к упорству в поддержке Украины со стороны Германии и предположил, что эта война, вероятно, не закончится в ближайшее время. Он подчеркнул необходимость в течение длительного времени продолжать поддерживать Украину в ее оборонной борьбе.

Как объясняет директор Кильского института мировой экономики Мориц Шуларик, которого цитирует DW, реалии приобрели еще большую актуальность, если учесть возможность возвращения Дональда Трампа на пост президента США, который вообще может вообще вывести США из НАТО. Поэтому он призвал готовиться ко всем возможным сценариям сейчас, а не сразу, как это произойдет. Для Германии эта масштабная поддержка Украины, прежде всего, является вопросом национальной безопасности.

Кроме того, крупнейший немецкий военный концерн Rheinmetall готовится открыть на территории Украины завод по производству и ремонту бронетехники. В начале декабря премьер-министр Украины Денис Шмыгаль анонсировал, что концерн запустит производство бронетехники в скором времени.

Ранее "Телеграф" писал о том, какие действия Европа должна предпринять уже сейчас, чтобы подготовиться к возможному возвращению Трампа на пост президента США. Многие эксперты сошлись во мнении, что важно существенно увеличить помощь Украине.