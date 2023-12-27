Данилов рассказал, к каким переговорам действительно стремится РФ: имеют лишь одно условие

Украина себе этого позволить не может

Слухи о том, что российский диктатор Владимир Путин готов к мирным переговорам, не содержат настоящей основы. А выражая намеки на переговоры и подкрепляя это фейками, Кремль стремится снизить поддержку Украины.

Такое мнение в интервью изданию "Голос Америки" высказал секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Алексей Данилов. Он отметил, что Украина четко обозначила пункты прекращения войны, которые очерчены в Формуле мира президента Владимира Зеленского.

"Ни к каким переговорам Путин не готов. Путин или его окружение делают эти заявления, чтобы снизить поддержку нашей страны", — отметил Данилов.

С этой же целью Россия запускает фейки о якобы готовности к переговорам. Тем не менее позиция Украины достаточно четкая и изложена в 10 пунктах Формулы мира.

"Читайте внимательно, там все написано. Потому что переговоры, которые предлагает Российская Федерация, достаточно просты, — это наша капитуляция. Мы не можем себе позволить капитулировать перед страной, которая еще 24 февраля начала нас уничтожать. И мы и дальше будем идти к победе", – сказал секретарь СНБО.

Ранее "Телеграф" писал, что для написания статьи в The New York Times о якобы готовности России к миру РФ привлекла завербованных американских журналистов. Сотрудничество с российскими спецслужбами началось при их работе в РФ.