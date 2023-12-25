Будет, как в США: в Украине почти закончилось формирование Корпуса морской пехоты

В состав Корпуса морской пехоты войдут существующие бригады и другие подразделения

В Украине на завершающем этапе находится формирование Корпуса морской пехоты Военно-Морских Сил Вооруженных Сил Украины, о начале создания которого объявил президент Владимир Зеленский 23 мая 2023 года. В настоящее время готова структура корпуса, определены его основные задачи, принципы работы по стандартам НАТО и состав.

Об этом говорится в официальном аккаунте Командования морской пехоты ВМС ВС. Отмечается, что окончательное формирование КМП ВСУ позволит более эффективно использовать подразделения морской пехоты в обороне государства.

"Исходя из утвержденной структуры, Корпус морской пехоты будет предназначен для выполнения тактических, оперативно-тактических задач в составе оперативной (оперативно-стратегической) группировки или самостоятельно. То есть Корпус морской пехоты с соответствующим комплектом войск (сил) будет способен самостоятельно сформировать оперативно-тактическую группировку войск для ведения операций на приморском направлении", – говорится в сообщении.

Основными задачами КМП ВСУ определены:

осуществление планирования, применения и обеспечения подчиненных войск (сил) в соответствии со стандартами НАТО;

оперативное планирование применения наземного компонента (Land Component Command — LCC) межвидовой группировки (Joint Task Forces — JTF) при проведении операции;

проведение наступательных (штурмовых, десантных) действий в акваториях (бассейнах) рек и водохранилищ во взаимодействии с подразделениями ВМС;

оборона важных береговых объектов и участков побережья и т.д.

В КМП ВСУ войдут существующие сейчас отдельные бригады морской пехоты и отдельные артиллерийские бригады, а также другие боевые подразделения и силы довольствия. В будущем планируется создать еще несколько бригад и батальонов морской пехоты, которые тоже войдут в КМП ВСУ.

"Командование морской пехоты тоже претерпит трансформацию. Этот орган управления войдет в состав командования ВМС ВС Украины как структурное подразделение. На Командование морской пехоты будут возложены функции генерации. В частности, это определение требований к способностям подчиненных сил, определение потребности в ресурсах, необходимых для надлежащего выполнения задач. Командование морской пехоты будет осуществлять стратегическое планирование применения и развития воинских частей морской пехоты, их технического оснащения, подготовки и всестороннего обеспечения и т.д.", — говорится в сообщении.

Между тем, как писал "Телеграф", ситуация на левобережье Херсонской области остается без существенных изменений. Украинская морская пехота удерживает плацдармы и навязывает свою инициативу, однако об окончательном закреплении говорить рано.

Напомним, ранее полковник СБУ Роман Костенко назвал главную задачу ВСУ на левом берегу Херсона. Это возвращение контроля над дорогой Олешки-Новая Каховка.