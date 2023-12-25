"Сделали даже больше, чем могли": нардеп-ветеран рассказал об успехах ВСУ в 2023 году

ВСУ смогли перевыполнить план

Украина в 2023 году продемонстрировала хорошие результаты на поле боя и в целом для нее этот год был успешным в военном плане.

Об этом рассказал полковник Службы безопасности Украины, секретарь Комитета Верховной Рады по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки Роман Костенко в интервью "Укринформу".

"Мы не потеряли новые территории, воюя против армии, в несколько раз превышающей нас в ресурсах. Уничтожили несколько сот тысяч русских солдат, несколько тысяч танков, много артиллерии, склады с боеприпасами", — сказал он.

При этом он отметил, что Украина стала первой в мире страной, которая успешно и активно начала применять дроны для борьбы с врагом и вывела оборонный комплекс на новый уровень.

Кроме того, Костенко подчеркнул, что наша страна возобновила контроль над морем, несмотря на то, что сама фактически не имеет флота и ей противостоит страна с тремя морскими флотами. В добавку он отметил, что россияне не могут в полной мере использовать даже свои гражданские суда.

По его словам, влияние Украины в Черном море будет только увеличиваться, а россияне будут страдать не только от этого, но и от постоянных ударов по их предприятиях по всей стране.

"Полагаю, что мы реально перевыполнили план. Следует оценивать настоящие военные действия, а не разговоры о победе на телевидении. Учитывая свои имеющиеся ресурсы и сопоставляя с ресурсами врага, мы сделали даже больше, чем могли", — подчеркнул Костенко.

Как сообщалось ранее, российское военное командование перенесло дедлайн по захвату Авдеевки на 15 марта 2024 года, хотя ранее они хотели захватить его до 1 января.