Укр

Деньги за ложь: на оккупированных территориях россияне платят за "свидетельства" против ВСУ

Автор
Антон Корж Антон Корж
Дата публикации
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Автор
Оккупантов интересуют "свидетельства" об "украинской агрессии" Новость обновлена 25 декабря 2023, 04:43
Оккупантов интересуют "свидетельства" об "украинской агрессии". Фото fakty.ua

Россияне, как упрямые бараны, пытаются выставить Украину агрессором

Российские террористы на временно оккупированных территориях Украины начали предлагать жителям денежное вознаграждение, если те дадут "свидетельства" против Украины. В первую очередь террористов интересуют "рассказы об агрессии со стороны украинских военных".

Об этом сообщает Центр национального сопротивления (ЦНС). Анекдотичность ситуации в том, что агрессор именно Россия и это знает весь мир, но россияне с упрямством баранов пытаются выставить агрессором именно Украину.

"Россия – это синоним цинизма. 24 февраля 2022 года российский диктатор Путин на весь мир объявил о начале войны. Сотни тысяч убитого населения, сотни тысяч разрушенных домов и миллионы беженцев. Вину за это все РФ теперь пытается переложить на свою жертву", – сказано в сообщении.

Так, на временно оккупированной территории Запорожской области гауляйтеры и коллаборанты обещают денежные выплаты в виде "помощи пострадавшим от украинской агрессии". Условие получения тридцати серебряников – публично засвидетельствовать, что якобы Украина "нападает на территорию РФ" и "обстреливает мирное население".

"То есть на территории, которая всем миром признана частью Украины, россияне рассказывают об "украинской агрессии"", – резюмировали в Центре.

Напомним, ранее мы писали о том, что тупик вокруг помощи со стороны США и Европы заставляет союзников Украины рассуждать о последствиях потенциальной победы Путина. И они, мягко говоря, совсем не порадуют весь мир.

Несмотря на то, что на Западе в последнее время наконец-то начали задумываться над тем, что ждет Европу, если российскому диктатору Владимиру Путину позволят победить в Украине, все западные страшилки – это ничто по сравнению с тем, что ждет Украину в этом случае. Украинский народ окажется на грани полного истребления.

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#Война #ЦНС #Оккупация