Россияне, как упрямые бараны, пытаются выставить Украину агрессором

Российские террористы на временно оккупированных территориях Украины начали предлагать жителям денежное вознаграждение, если те дадут "свидетельства" против Украины. В первую очередь террористов интересуют "рассказы об агрессии со стороны украинских военных".

Об этом сообщает Центр национального сопротивления (ЦНС). Анекдотичность ситуации в том, что агрессор именно Россия и это знает весь мир, но россияне с упрямством баранов пытаются выставить агрессором именно Украину.

"Россия – это синоним цинизма. 24 февраля 2022 года российский диктатор Путин на весь мир объявил о начале войны. Сотни тысяч убитого населения, сотни тысяч разрушенных домов и миллионы беженцев. Вину за это все РФ теперь пытается переложить на свою жертву", – сказано в сообщении.

Так, на временно оккупированной территории Запорожской области гауляйтеры и коллаборанты обещают денежные выплаты в виде "помощи пострадавшим от украинской агрессии". Условие получения тридцати серебряников – публично засвидетельствовать, что якобы Украина "нападает на территорию РФ" и "обстреливает мирное население".

"То есть на территории, которая всем миром признана частью Украины, россияне рассказывают об "украинской агрессии"", – резюмировали в Центре.

Напомним, ранее мы писали о том, что тупик вокруг помощи со стороны США и Европы заставляет союзников Украины рассуждать о последствиях потенциальной победы Путина. И они, мягко говоря, совсем не порадуют весь мир.

Несмотря на то, что на Западе в последнее время наконец-то начали задумываться над тем, что ждет Европу, если российскому диктатору Владимиру Путину позволят победить в Украине, все западные страшилки – это ничто по сравнению с тем, что ждет Украину в этом случае. Украинский народ окажется на грани полного истребления.