В оккупированной Горловке прогремели взрывы: горит торговый центр (видео)

Сообщается, что было около 15 прилетов

В оккупированной россиянами Горловке произошел масштабный пожар в торговом центре "Галактика" (бывший "Эпицентр"). По предварительной информации, это произошло вследствие прилетов.

Как сообщают местные telegram-каналы, взрывы в городе произошли где-то около 20:30, после чего там вспыхнул пожар. Также появлялись сообщения, что повторные прилеты произошли уже после 21:00, всего же зафиксировано около 15 взрывов.

Оккупационные "власти" уже традиционно начали обвинять во всем ВСУ, заявив, что те якобы использовали 155-мм артиллерию. Впрочем, подтверждения этой информации нет, а с украинской стороны информацию не комментировали.

Вместе с тем, в сети уже появились многочисленные видеозаписи, на которых видны масштабы пожара. Сообщается о том, что 4 человека получили ранения.

Как сообщалось ранее, в ночь на 24 декабря россияне обстреляли центр Херсона, вследствие чего погибли 87-летний мужчина и его жена. Еще один мужчина получил ранение.

Обстрелы Херсона происходили и вечером 23 декабря, когда из-за обстрелов оккупантов в городе в нескольких местах начался пожары.