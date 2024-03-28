Использует ли Россия теракт в "Крокусе" для эскалации войны: ответ ГУР

Кремлевский режим будет использовать теракт для усиления мобилизации.

Кремлевский режим не станет использовать пропаганду о причастности Украины к теракту в "Крокус Сити Холл" для усиления войны. Россия уже и так использует весь свой арсенал против нашей страны.

Такое заявление сделал представитель Главного управления разведки Минобороны Андрей Юсов. Своим мнением на этот счет он поделился в интервью "Голосу Америки".

"Путин и путинская Россия ведут против Украины геноцидную войну, используя весь арсенал, кроме оружия массового поражения. Уничтожаются наши критические объекты гражданской инфраструктуры, энергетика, объекты культуры, социальная сфера, медицина. Сотни, тысячи таких объектов уничтожены путинскими ракетами и беспилотниками. Путинские танки убивают наших мирных жителей и наших защитников. О какой эскалации мы сейчас можем говорить?" — сказал он.

В разведке считают, что теракт в "Крокус Сити Холл" под Москвой кремлевский режим будет использовать для усиления мобилизации. Кроме того, в Кремле попытаются превратить Россию в жертву. Тем самым сгладить образ агрессора.

"Но ни Путин, ни Лавров, ни Шойгу, ни другие убийцы на жертв точно не похожи. Путин остается самым большим и главным террористом в мире вместе с его режимом и руководителями этого режима", — считает Юсов.

Представитель ГУР также отметил, что неспособность Москвы предотвратить теракт является полным крахом путинской силовой модели в глазах избирателей. По мнению Юсова, российский диктатор показал всем, даже своему окружению, что он не способен контролировать ситуацию в стране.

Напомним, что вечером в пятницу, 22 марта в городе Красногорск в Подмосковье несколько вооруженных мужчин в камуфляже устроили стрельбу в торговом центре "Крокус Сити Холл". В результате атаки погибли более 100 человек.

Ответственность за теракт взяла группировка ИГИЛ. Несмотря на это, россияне пытаются повесить теракт на Украину. Глава ФСБ России Александр Бортников заявил, что США, Великобритания и Украина стоят за терактом в Подмосковье.

При этом глава ГУР Украины Кирилл Буданов уверяет, что российские спецслужбы знали о том, что боевики ИГИЛ готовят теракт по меньшей мере с 15 февраля текущего года. Информация об этом впервые поступила от разведуправления в Сирии и была оттуда передана в Москву.

Ранее "Телеграф" рассказал, почему Путин проигнорировал предупреждения США о теракте.