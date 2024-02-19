"Возможно, сыграло решающую роль": генерал Павлюк рассказал, готовилась ли Украина к вторжению

Масштабы нового витка войны было оценить сложно

Украина готовилась к полномасштабному вторжению РФ задолго до его начала. Однако масштабы нового витка войны было оценить сложно.

Об этом рассказал командующий Сухопутными войсками ВСУ генерал-лейтенант Александр Павлюк в интервью "Радио Свобода". Он отметил, что еще осенью понимал очень большую вероятность того, что будет большая война.

"С осени мы приступили к выполнению определенных действий для того, чтобы успешно встретить и нанести врагу максимальное поражение… На февраль мы сделали максимально все, чтобы достойно встретить врага: все позиции были максимально усилены, просчитаны все возможные варианты действий, перемещены все резервы. Мы дважды как минимум проводили полномасштабную тренировку, а локальных тренировок было проведено очень много, – рассказал Павлюк.

Офицер отметил, что это сыграло "свою, возможно, решающую роль".

"Что в первый день, когда был нанесен удар по всем командным центрам, по всем пунктам управления, по всем местам, где должны быть скопления наших войск и составы — они (войска РФ, — ред.) прошли в пустое место", — объяснил генерал-лейтенант.

Напомним, ранее мы писали о том, что украинцы считают, что украинские власти готовились к войне, но недостаточно, чтобы эффективно отразить атаку врага. Наибольшая ответственность за это лежит на главе государства Владимире Зеленском.