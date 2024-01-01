Россияне ударили по многоквартирному дому на Сумщине: есть погибшие (фото)

По данному факту уже возбуждено уголовное дело

Днем 1 января россияне снова атаковали Украину своими дронами-камикадзе. К сожалению, в результате очередного налета есть погибшие в Сумской области.

Об этом сообщает пресс-служба Нацполиции. Как стало известно, армия РФ нанесла удар по двухэтажному жилому зданию в Шосткинском районе. В результате атаки погибли 52-летняя женщина и 40-летний мужчина Еще одна женщина получила ранения.

В настоящий момент на месте происшествия работают полицейские, спасатели и медики, идет ликвидация последствий обстрела. По данному факту было возбуждено уголовное производство по ст. 438 Уголовного кодекса Украины "Нарушение законов и обычаев войны".

Также правоохранители опубликовали фото с места трагедии.

Напомним, как ранее мы писали, днем 1 января россияне также атаковали и Киевщину. Взрывы прогремели в столице, а перед этим их еще слышали в окрестностях города и области. Предварительно сообщалось также об удачной работе ПВО. Тревога продлилась полтора часа.

Также мы сообщали о том, что в ночь на 1 января россияне уничтожили музей Шухевича и ударили по альма-матер Бандеры.